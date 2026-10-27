Presidencia adaptará el 012 a nuevas necesidades con un canal de WhastApp, alertas y vídeos tutoriales

Comparecencia del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia adaptará en 2027 el Servicio 012 a las nuevas necesidades de la ciudadanía mediante la incorporación de un nuevo canal de atención a través de WhatsApp, la potenciación del sistema de alertas personalizadas y la elaboración de vídeos tutoriales sobre tramitación electrónica.

Así lo ha manifestado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León para detallar los presupuestos de su área para el año 2027.

Para González Gago, "resulta especialmente relevante" la puesta en marcha de una nueva licitación del servicio de información administrativa 012 para adaptarlo a las necesidades de atención a la ciudadanía, así, con el fin de asegurar la continuidad del servicio y su adecuación a las demandas actuales, la Administración autonómica ha tramitado un nuevo contrato de prestación por un periodo de dos años y un coste anual de 5,27 millones de euros.

El titular de Presidencia ha subrayado que este servicio se ha consolidado como un instrumento "principal" de relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración autonómica, con el ofrecimiento de información general y especializada -como 012 Mujer, 012 Tributos, 012 Empresas, 012 Social y el apoyo en administración electrónica-, además de asistencia en trámites como comedores escolares, licencias de caza y pesca o sugerencias y quejas.

González Gago ha avanzado además que "la mayor novedad" para el próximo año 2027 será el nuevo '012 Retorno', una vía diseñada para informar y acompañar de forma personalizada a las personas que desean regresar a la Comunidad.

Asimismo, a través del Plan de Expansión Rural del 012, la prestación se extiende a los servicios públicos de las entidades locales adheridas para atender a los habitantes del medio rural.

La herramienta, accesible por teléfono, correo electrónico, chat web y redes sociales, ha mantenido una actividad creciente tras más de 20 años de funcionamiento y más de 14 millones de consultas atendidas, de las cuales más de un millón se registraron en 2025.

SERVICIOS JURÍDICOS

Por otra parte, el consejero ha detallado las cuentas destinadas a la defensa de los derechos de los ciudadanos a través de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, cuya actividad se desarrolla en el marco de la Ley 6/2003 de Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León y del nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento.

En este apartado, la Junta ha consignado 38.000 euros para la formación continua de los letrados mediante actividades organizadas conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial, orientadas a abordar materias de actualidad jurídica junto a jueces y magistrados.

Asimismo, el presupuesto contempla 115.000 euros para la contratación centralizada de bases de datos de información jurídica de legislación consolidada, jurisprudencia, doctrina, Mementos Jurídicos especializados y legislación autonómica consolidada. Esta última plataforma, accesible de forma gratuita en la web de la Junta, ha superado los 507.000 accesos en 2026.

La Dirección de los Servicios Jurídicos continuará con el desarrollo de actuaciones de 'compliance' o asesoramiento jurídico preventivo para reforzar la seguridad jurídica de la actuación administrativa. Finalmente, la Consejería ha previsto alrededor de 12.500 euros para la edición de números ordinarios y monográficos de la 'Revista Jurídica de Castilla y León', publicación que ha registrado más de 17.500 accesos en 2026 en el portal institucional.