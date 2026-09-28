El presupuesto de las Cortes contempla un crecimiento del 5,05% derivado del gasto de personal

Archivo - Imagen de archivo de una reunión de la Mesa de las Cortes en la XII Legislatura - CORTES - Archivo

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Castilla y León abordará en su reunión de este lunes el borrador del anteproyecto de presupuestos para 2027 remitido por la Junta para la denominada 'Sección 20' para la que contempla un aumento del 5,05 por ciento derivado principalmente del gasto de personal, tanto del Parlamento autonómico como de las instituciones propias --Procurador Común, Consejo Económico y Social y consejos Consultivo y de Cuentas--.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, a preguntas de los periodistas minutos antes de participar en la presentación del proyecto 'Conecta FP' que se está celebrando en Valladolid.

"Los miembros de la Mesa ya tienen ese borrador pero hoy no se va a tomar ninguna decisión", ha aclarado Vázquez que ha recordado que primero hay que conocer el planteamiento de las instituciones propias y de los servicios de las Cortes para que se aborde su aprobación el viernes, ha avanzado, trámite necesario para que el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2027 pueda llegar a las Cortes para su debate "en tiempo y forma", es decir antes del 15 de octubre establecido en el Estatuto de Autonomía.

Hay que recordar que el pasado año la Mesa de las Cortes rechazó esta Sección 20 con el voto en contra de Vox, que presidía entonces el Parlamento, y PSCyL y la abstención del Partido Popular, uno de los motivos que retrasó el registro en tiempo y forma del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, junto a la ausencia de techo de gasto no financiero previamente aprobado.

Francisco Vázquez ha cifrado en un 5,05 por ciento el incremento del presupuesto, entre otros aspectos por el Capítulo 1, el relativo a los gastos de personal, que también afecta a los trabajadores de las instituciones propias, tal y como marca la "legislación básica del Estado".

También ha aumentado por la contratación de personal que el Consejo de Cuentas ha tenido que asumir para asumir las riendas de la Autoridad Independiente en materia de corrupción, al margen de otras "poco significativas" como el incremento de 150.000 euros para la Secretaría General de las instituciones propias, el aumento de los gastos corrientes energéticos, los referidos a la climatización, licencias informáticas, entre otros aspectos, pero que se compensan "con otras bajadas presupuestarias".

"El presupuesto es bastante ponderado, se discutirá por parte de la Mesa y espero que se apruebe el próximo viernes", ha finalizado.