El presupuesto de CyL para 2027 ascenderá a 16.472 millones, "el más alto" que crece un 13,11% sobre 2024

Mañueco y Pollán en la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad pata 2027 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 asciende a 16.472 millones de euros y crece un 13,11 por ciento respecto a las cuentas vigentes, los 14.562 millones del presupuesto de 2024 aprobado en la anterior legislatura por el último gobierno PP-Vox, ya que en 2025 el PP en solitario no registró proyecto de presupuestos y el de 2026 fue tumbado en el debate de las enmiendas a la totalidad.

"Es un buen presupuesto", ha asegurado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha destacado que se trata del presupuesto más alto de la Comunidad a lo que ha sumado que contempla "los impuestos más bajos de la historia de Castilla y León".

Alfonso Fernández Mañueco ha presentado el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 junto al vicepresidente primero, Carlos Pollán, con quien ha respaldado el cumplimiento del acuerdo de gobierno PP-Vox para la presente legislatura.

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