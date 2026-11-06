El presupuesto para el profesorado de CyL subirá un 24,3% para "cumplir" los pactos sindicales

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta destinará 2.196 millones de euros a la Dirección General de Profesionales de la Educación en el presupuesto de 2027, lo que ha significado un incremento del 24,3 por ciento en comparación con las cuentas de 2024.

Según ha detallado la consejera de Educación, María del Valle Ares, en las Cortes autonómicas, este aumento presupuestario ha respondido a la necesidad de asumir las "mejoras" de las condiciones sociolaborales del profesorado y garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales en 2022, 2025 y el 9 de octubre de 2026.

"Estos acuerdos reflejan una línea de trabajo basada en el diálogo, la negociación y la mejora progresiva de las condiciones del profesorado, compatible con la sostenibilidad del sistema educativo y con el mantenimiento de unos elevados estándares de calidad", ha arugmentado.

La consejera ha destacado que las cuentas permitirán continuar con la reducción progresiva de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años en centros públicos no universitarios, al tiempo que asumirán la implantación gradual de un complemento económico para las tutorías que alcanzará los 60 euros mensuales.

Asimismo, el presupuesto sostendrá el incremento de la plantilla pública, que ha sumado un 4,8 por ciento más de docentes desde el curso 2024/2025 hasta superar las 37.000 personas. El área de personal incluirá igualmente los recursos necesarios para mantener la jornada laboral de 35 horas, la retribución del cuarto y quinto sexenio y el complemento de dirección para los equipos directivos de los Colegios Rurales Agrupados (CRA).

Otro de los motivos que explica este incremento del presupuesto dedicado a los docentes es el incremento de la oferta en ciclos de Formación Profesional, así como al refuerzo de la atención a la diversidad y la adecuación de la plantilla del personal laboral que atiende a este alumnado para asegurar "una respuesta más individualizada e inclusiva".

"Porque una educación de calidad exige también disponer de los recursos humanos necesarios para atender la diversidad creciente de nuestro alumnado y responder adecuadamente a sus distintas necesidades educativas", ha explicado.

Por último, en cuanto a los centros concertados, el coste del pago delegado supera los 359 millones de euros para 2027. "Estos profesionales forman igualmente parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos y desempeñan una función esencial para garantizar una oferta educativa plural, complementaria y accesible para las familias", ha argumentado para incidir en que el trabajo de estos profesionales "contribuye a sostener una oferta educativa plural y de calidad dentro del servicio público educativo".