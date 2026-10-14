Prevención y Extinción de Incendios acapara el 65,7% de la inversión en Medio Ambiente con 141,9 millones

Archivo - Efectivos de bomberos se desplazan para realizar labores de extinción del incendio en Pinofranqueado desde Salamanca. - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, acapara el 65,7 por ciento de la inversión del área con 141,9 millones de euros para 2027, según figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo ha registrado este miércoles en las Cortes.

En concreto, esta Dirección creada con la conformación el nuevo Gobierno formado por PP y Vox y dirigida actualmente por Ángel Manuel Sánchez, se encargará de la mayoría de la inversión de esta sección que asciende a un total de 216,020 millones de euros.

Así, en prevención y extinción de incendios destacan las inversiones en tratamientos selvícolas preventivos en todas las provincias, en medios aéreos, equipos de extinción y cuadrillas helitransportadas, entre otras acciones.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal invertirá 55,01 millones de euros, entre ellos destacan los 2,4 millones para la gestión del Banco de Germoplasma, 3,4 millones para actuaciones de conservación de flora y fauna o varias acciones en promoción de turismo sostenible y conservación.

La tercera Dirección de esta consejería con más inversión es la de Infraestructuras y Economía Circular, con un montante total de 9,3 millones de euros. En este caso destacan las acciones en educación ambiental con 4,4 millones de euros y 1,9 para abastecimiento de agua.

Finalmente el Ente Regional de la Energía invertirá 7,6 millones de euros, en su mayoría --5,8 millones-- para las instalaciones de autoconsumo fotovoltáico en sector público de Castilla y León.