La Primitiva deja un premio de más de 639.000 euros en Alba de Tormes (Salamanca)

SALAMANCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 4 de octubre ha dejado un premio de 639.063 euros en el municipio de Alba de Tormes (Salamanca), donde se ha validado uno de los dos boletos acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto premiado en el municipio salmantino se ha consignado en la Administración de Loterías número 1, ubicada en la Plaza Mayor, 17, mientras el otro boleto acertante ha sido validado en Sangonera la Meca (Murcia).

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva ha estado formada por los números 39, 46, 25, 12, 41 y 10. El número complementario es el 44, el reintegro el 2 y el Joker, 4688212. La recaudación ha ascendido a 10.655.633 euros.