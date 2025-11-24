A prisión por amenazar con un cuchillo para robar en Valladolid, dar una identidad falsa y tener una orden de detención

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un detenido en Valladolid por amenazar con un cuchillo de 23 centímetros a un mujer para robar y, posteriormente, ofrecer una identidad falsa en dependencias policiales, donde además se comprobó que sobre el individuo pesaba una orden de búsqueda y detención en vigor.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el sábado 22 de noviembre en Valladolid a este hombre como presunto autor de los delitos de robo con violencia, quebrantamiento de medida cautelar y otro delito de usurpación de identidad.

En concreto, en la tarde del sábado, sobre las 18.00 horas, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a la Calle Padre Manjón, tras recibir una llamada de auxilio en la que se alertaba de que varias mujeres pedían ayuda y manifestaban haber sido víctimas de un robo.

A su llegada, los agentes entrevistaron a una mujer que relató haber sufrido un robo con violencia mientras trabajaba en un establecimiento. Según su declaración, un varón la amenazó con un cuchillo, que le colocó en el cuello y le exigió dinero y los teléfonos móviles.

La víctima añadió que el individuo llevaba un calcetín en la boca, aparentemente para dificultar su identificación por la voz, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Un testigo corroboró los hechos e indicó que había visto salir del local a un joven armado con un cuchillo, quien se introdujo inmediatamente en un portal cercano, por lo que los agentes accedieron a dicho inmueble con el consentimiento de una mujer que resultó ser pareja del sospechoso.

En el interior, localizaron oculto bajo una manta al varón, quien se negó a facilitar datos de identidad, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para su plena identificación.

Durante la intervención, los agentes hallaron en la cocina del inmueble el cuchillo utilizado en el robo y, en el patio interior del edificio, el teléfono móvil sustraído, que habría sido arrojado desde la vivienda. Tanto la víctima como el testigo reconocieron al detenido y el arma empleada en la comisión del delito.

Posteriormente, se comprobó que el individuo facilitó una identidad falsa y que sobre él pesaba una orden de búsqueda y detención en vigor.

De este modo, el varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde permaneció hasta que fue trasladado a disposición de la autoridad judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión.