Prisión para el autor de varios robos con fuerza en Ponferrada tras ingresar en la cárcel su hijo días atrás

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Ponferrada (León) han actuado conjuntamente en el esclarecimiento de los hechos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El del presunto autor de diversos robos con fuerza cometidos en Ponferrada (León), considerado uno de los delincuentes más activos de la zona en los últimos meses, ha ingresado en prisión, un varón que cometía los ilícitos junto a su hijo, que días atrás también ingresó en la cárcel.

La detención se produjo sobre las 2.00 horas del día de ayer, cuando una patrulla de la Policía Municipal de Ponferrada localizó a un varón en actitud sospechosa y huidiza que portaba varios cajones y herramientas.

Al advertir la presencia policial, el individuo se desprendió de los objetos e inició la huida a pie. Tras una persecución, el sospechoso fue interceptado por los agentes y durante su intento de fuga arrojó diversos cajetines de máquinas expendedoras y una pata de cabra, además de intervenirle los agentes unos 1.200 euros en monedas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Una vez trasladado a dependencias de la Policía Nacional y practicadas las correspondientes gestiones de investigación, se pudo acreditar su presunta participación en la fractura y sustracción de varias máquinas expendedoras de un establecimiento de la localidad, así como en al menos tres robos con fuerza en vehículos tipo furgoneta pertenecientes a distintas empresas, todos ellos cometidos en el transcurso de pocas horas.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ya era investigado por su presunta implicación en otros robos con fuerza en vehículos de profesionales registrados recientemente en la zona de Flores del Sil, donde residía.

Asimismo, los investigadores han determinado que actuaba conjuntamente con su hijo, quien ingresó en prisión días atrás por hechos de similar naturaleza.

REQUISITORIA DE BÚSQUEDA Y DETENCIÓN

Según las mismas fuentes, al arrestado le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación en el momento de su detención.

La investigación continúa abierta para esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos cometidos en la zona. El Juzgado de Instrucción de Guardia ha decretado este miércoles su ingreso en prisión.