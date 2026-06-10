A prisión en Burgos por cuatro robos con violencia y tocamientos sexuales a una de las víctimas

Archivo - Un agente de la Policía Nacional durante la investigación. - POLICÍA NACIONAL DE BURGOS. - Archivo

BURGOS 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido a un individuo de unos 30 años como presunto autor de cuatro robos con violencia y/o intimidación, todos ellos cometidos en el barrio de Gamonal de la capital sobre mujeres de mediana edad, además de por realizar tocamientos sexuales a una de las víctimas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El pasado 30 de mayo a primera hora de la mañana, una mujer volvía a su domicilio en una conocida avenida del citado barrio, tras pasear a su perro. El ahora arrestado se acercó y acarició a la mascota, maniobra deliberada para generar confianza en la víctima, que se introdujo en el portal de su domicilio.

Esta circunstancia fue aprovechada por el agresor para una vez dentro, intimidarla violentamente y exigirle "oro". Logró robarle un anillo y sus pendientes. Además durante la agresión, realizó tocamientos de carácter sexual sobre su víctima.

Días más tarde, el pasado sábado, 6 de junio, este sujeto, según consta en el atestado policial a disposición de la autoridad judicial, y siempre presuntamente, cometió de forma consecutiva tres robos con intimidación, actuando con similar 'modus operandi'. Sobre las 10.00 horas, abordó a una mujer en el ascensor del inmueble de su casa, tras colarse con ella al entrar en el mismo, y le sustrajo mediante un tirón tanto una cadena al cuello como su bolso de mano, robándole varias pertenencias.

Una media hora más tarde, abordó a otra mujer en plena vía pública y le arrancó sorpresivamente un collar, del que se llevó una parte del mismo, para acto seguido huir a la carrera.

Por último, sobre las 10.45 horas, acometió a una tercera víctima--en una calle cercana a la anterior--tras seguir sus pasos y, del mismo modo, logró sustraerle el collar que portaba. Durante este tiempo y con conocimiento de lo ocurrido, varias dotaciones de la Policía Nacional, atendieron a las víctimas y recabaron datos precisos sobre las circunstancias y las características del responsable, coincidentes en todos los casos. Apenas unos minutos después se lograba localizar, identificar y detener no muy lejos de allí al presunto autor, residente a pocos cientos de metros de los lugares de comisión delictiva.

Tras llevar a cabo las diligencias policiales de investigación que comprometen al detenido con estos cuatro hechos violentos, el mismo ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción competente, cuya Autoridad ha ordenado su ingreso en prisión preventiva.