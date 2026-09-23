A prisión tras cinco robos con fuerza y un delito de hurto en distintos establecimientos de hostelería de Soria

Coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido y ha ingresado en prisión como presunto autor de hasta cinco robos con fuerza y un hurto cometidos en establecimientos hosteleros de la zona centro de Soria capital, ha informado la Policía Nacional que ha precisado que a este hombre le constaban "numerosas detenciones" por delitos similares.

El ahora detenido seguía el mismo 'modus operandi' que consistía en fracturar el cristal de la puerta o ventana de un establecimiento para acceder al interior e intentar sustraer dinero.

La Policía ha explicado que en la madrugada del sábado 19 se produjeron tres robos en distintos bares del centro de la capital soriana y ha informado de que esa misma mañana un camarero de otro establecimiento de hostelería sorprendió a un individuo cuando trataba de sustraer la caja registradora si bien el varón abandonó el lugar al ser recriminado por el empleado.

Las investigaciones policiales culminaron con la identificación, localización y detención del presunto autor de estos hechos al que se le imputan además la comisión de otros dos robos en otro local hostelero ocurridos los días 7 y 8 se septiembre.

El detenido, al que le constaban numerosas detenciones por delitos similares, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia - Sección de Instrucción- en funciones de guardia desde el que se decretó su ingreso en prisión.

Las mismas fuentes han destacado que la colaboración ciudadana y la actuación de la Policía han sidos "decisivas" para la detención de este varón.