A prisión un hombre tras ser detenido en Salamanca con ocho requisitorias y un año en paradero desconocido

Archivo - Recurso de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SALAMANCA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado el ingreso en prisión de un varón que fue detenido en Salamanca y sobre el que había ocho requisitorias judiciales por delitos de tráfico de drogas, robo con fuerza y falsificación de efectos timbrados, entre otros delitos, y que se encontraba en paradero desconocido desde hace más de un año.

La detención se produjo la pasada madrugada del 3 de octubre, cuando varios agentes de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio observaron a un individuo accediendo a un inmueble.

Ante esta circunstancia, los agentes pusieron inmediatamente los hechos en conocimiento de los responsables policiales que se encontraban de servicio, por lo que se estableció un dispositivo policial encaminado a detener al reclamado, que finalmente acabó con su detención, tal y como han reseñado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras su traslado a dependencias policiales y la realización de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial, y se decretó su ingreso en prisión en cumplimiento de las requisitorias judiciales que pesaban sobre él.