A prisión un joven que llevaba en su coche más de seis kilos de cocaína y 13 kilos de hachís en Salamanca

SALAMANCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 31 años ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Guardia Civil el pasado 25 de enero al llevar en su coche más de seis kilos de cocaína y trece de hachís.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del citado día, durante un dispositivo desplegado por la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), informa la Subdelegación a través de un comunicado.

Los agentes inspeccionaron un vehículo, ocupado por un varón de 31 años y natural de Colombia, ante la sospecha de que pudiera haber ocultado algún tipo de sustancia estupefaciente en el mismo.

Durante el registro, en diversos cubículos del turismo, los agentes actuantes localizaron numerosos paquetes de sustancias, que tras la realización de la prueba reactiva dieron positivo en cocaína y hachís, y tras una fiscalización del vehículo resultaron ser seis paquetes de cocaína, con un peso total de 6,698 kilos y 126 paquetes de hachís, con un peso total de 13,12 kilos.

Por todo ello, ante las evidencias de que el destino de las citadas sustancias era su venta, se procedió a la incautación de estas, así como el vehículo empleado para el transporte, y a la detención del conductor del coche como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

El detenido ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial en funciones de Guardia de Salamanca, que decretó su ingreso en prisión provisional.