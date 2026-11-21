Archivo - Sucesos- Detenido en Valladolid por el robo con intimidación de una bici a un hombre que realizaba el Camino de Santiago - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de una mujer y dos hombres detenidos en un hotel de una localidad próxima a Valladolid donde, en el marco de la operación 'Pichón', han sido intervenidos 800 gramos de cocaína cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado los 47.392,08 euros.

Los arrestados acumulan numerosos antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas y contra la salud pública, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La operación se inició después de que agentes de la Comisaría Provincial de Palencia pusieran en conocimiento de sus homólogos de Valladolid que contaban con indicios de que una pareja, formada por una mujer y un hombre alojados en un hotel próximo a la capital vallisoletana, distribuía grandes cantidades de droga a compradores procedentes de distintos puntos de la región.

Los agentes vallisoletanos establecieron entonces un dispositivo especial de vigilancia y seguimiento de los sospechosos.

Durante las vigilancias, los policías pudieron constatar que la pareja organizaba citas para poner en circulación diferentes lotes de droga, pese a las medidas de seguridad que adoptaba para tratar de eludir el control policial.

Finalmente, a primera hora de la mañana del 19 de noviembre, los agentes detuvieron a la pareja y a un tercer implicado como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

El registro, apoyado por perros especializados de la Policía Nacional en la detección de estupefacientes, permitió localizar un paquete con 800 gramos de cocaína oculto en un escondite de las instalaciones del hotel donde se produjeron las detenciones.

Según las tablas de la Oficina Nacional Central de Estupefacientes correspondientes al segundo semestre de 2026, la droga intervenida habría alcanzado un valor de 47.392,08 euros en el mercado ilícito.

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Valladolid y permanecieron bajo custodia mientras concluían las diligencias.

A uno de los hombres le constan 35 detenciones anteriores, a la mujer cinco y al tercer detenido once, muchas de ellas por delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública.

Tras ser puestos a disposición judicial junto con las diligencias practicadas, los tres han ingresado en prisión.

La Policía Nacional considera desmantelado con estas detenciones un importante punto de venta de cocaína en la región.