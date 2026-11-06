Prisión para el presunto autor de varios robos con fuerza en comercios de Ponferrada (León)

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de varios robos con fuerza en comercios de Ponferrada (León), que ha ingreso en prisión. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Contó en alguno de los ilícitos con la colaboración de otro hombre que fue detenido con anterioridad

PONFERRADA (LEÓN), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada (León) han detenido al presunto autor de varios robos con fuerza y daños cometidos en distintos establecimientos comerciales de la ciudad, que ha ingresado en prisión.

El pasado día 23 de octubre, gracias a las señales de un localizador de un dispositivo electrónico, se identificó un domicilio en el se encontraron gran cantidad de dispositivos electrónicos, ordenadores y otros efectos que habían sido robados de una institución esa misma noche. Allí solo se encontraba un morador que fue detenido y puesto a disposición judicial, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

No obstante, tras las investigaciones policiales, el visionado de cámaras de videovigilancia, las inspecciones técnico oculares y el resto de gestiones, se determinó la participación de una segunda persona pendiente de identificar.

Los días posteriores se produjeron al menos otros cuatro robos con fuerza en otros establecimientos comerciales de la zona, y gracias a las pesquisas policiales y a las coincidencias físicas se pudo demostrar la participación del mismo.

Tras su identificación, se dispuso su localización y detención. Una vez detenido y con los efectos recuperados, fue puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.