Prisión en Salamanca para una mujer tras robar en un 'súper' y contar con tres reclamaciones en vigor

SALAMANCA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha ingresado en prisión tras robar en un supermercado y comprobar los agentes de la Policía Nacional que tenía tres reclamaciones judiciales en vigor, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos hoy conocidos se produjeron el jueves de la semana pasada cuando agentes de la Policía Nacional se personaron en un supermercado de la zona centro de Salamanca, ya que en el mismo tenían retenida a una mujer que había sobrepasado la línea de cajas y llevaba en un bolso productos que no había abonado.

Una vez en el lugar, los agentes pidieron a la mujer que se identificase, a lo que ella respondió con la presentación de la fotografía de un DNI en su teléfono móvil, que los agentes comprobaron que correspondía a otra persona.

Por este motivo, los policías trasladaron a la mujer a efectos de identificación a dependencias policiales y una vez realizadas las gestiones se determinó la filiación completa de la mujer, y se comprobó que le constaban en vigor tres detenciones por estafa, una de las cuales con ingreso en prisión.

Ante estos hechos, procedieron a la detención de la mujer, a la cual se la informó también de los derechos como detenida por un presunto delito de usurpación de estado civil, otro leve de hurto, así como por las reclamaciones judiciales en vigor.

Una vez finalizadas todas las gestiones documentales, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.