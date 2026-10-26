A prisión en Salamanca por robar en tres comercios en una semana y agredir a una dependienta

SALAMANCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial de Salamanca ha decretado el ingreso en prisión de un hombre que había sido detenido en tres ocasiones durante una semana por robos en establecimientos comerciales de Salamanca.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al varón el pasado 23 de octubre, después de que agrediera a una dependienta que le había sorprendido mientras sustraía diversos artículos de ropa y complementos del establecimiento.

Al ser recriminado por la trabajadora, le lanzó uno de los objetos y huyó del establecimiento. La dependienta salió tras él y logró interceptarlo en las inmediaciones, además de reclamarle que devolviera los efectos sustraídos.El varón negó y comenzó un forcejeo durante el cual la tiró al suelo y la causó diversas lesiones.

Varias personas que se encontraban en las inmediaciones presenciaron lo sucedido e intervinieron para intentar retener al presunto autor hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su detención.

Durante las diligencias policiales, los agentes tuvieron conocimiento de otros hechos presuntamente cometidos por el detenido esa misma tarde. Entre ellos, figuraba el hurto en una farmacia, y entre sus pertenencias localizaron los medicamentos sustraídos.