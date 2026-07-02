A prisión en Soria tras atropellar dos veces seguidas a un conocido y darse a la fuga

Vehículo con el que un varón atropelló a una persona en una calle de Soria. - SUBD. GOBIERNO DE SORIA

SORIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Soria ha detenido a un varón que atropelló dos veces seguidas a una persona a la que conocía y que posteriormente se dio a la fuga, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes, el último día de las fiestas de San Juan, cuando un varón caminaba por la acera de la calle Santa María de la Cabeza de la ciudad para dirigirse a un coche estacionado donde le esperaban unos amigos.

En ese momento, un vehículo conducido por un hombre entró en la calle y tras acelerar embistió a la víctima contra la fachada del inmueble atropellando a la víctima. Tras atropellarlo, el autor dio marcha atrás con su coche para volver de nuevo a acelerar pasando con las ruedas por encima de la víctima, que en ese momento yacía en el suelo, y acto seguido huyó apresuradamente del lugar.

EN LA UCI

Diversos servicios de emergencias se trasladaron de forma inmediata hasta el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada hasta el centro hospitalario de Santa Bárbara de Soria, donde fue ingresada en la U.C.I. a causa de las graves lesiones que presentaba.

Las primeras pesquisas policiales, realizadas en el lugar de los hechos, llevaron a la identificación del presunto autor de los mismos. Se da la circunstancia de que autor y víctima eran conocidos.

Finalmente, el conductor se presentó en comisaría donde fue detenido por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa. Hasta la Comisaría también se desplazó un indicativo de la Policía Local, que le sometieron a las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas, con resultado positivo a estas últimas.

Al término de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia - Sección de Instrucción en funciones de guardia, que decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Soria.