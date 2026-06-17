A prisión tras sorprenderle con un kilo de hachís junto con su hermano de 13 años en la barriada del 29 de Octubre

Material incautado. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado el ingreso en prisión de un varón tras ser detenido por la Policía Nacional en Valladolid por un presunto delito de tráfico de drogas, tras intervenirle diez paquetes de sustancia vegetal de color marrón, que resultó ser hachís, con un peso total de 990 gramos, según pesaje efectuado en dependencias policiales con báscula de precisión, y al que acompañaba su hermano de 13 años, que fue entregado a su progenitora.

Los hechos se produjeron el pasado 10 de junio a las 17.53 horas, en la confluencia de las calles Faisán con Cigüeña, cuando los agentes observaron cómo dos personas descendían de un vehículo mostrando una actitud esquiva y vigilante.

Ante la posibilidad de que pudieran estar relacionados con la comisión de delitos graves, los agentes procedieron a interceptarlos e identificar verbalmente al varón mayor de edad, quien iba acompañado de su hermano menor. Ocho minutos después, los agentes detectaron nuevamente a ambos hermanos, esta vez accediendo a un taxi que les esperaba en la calle Águila.

La intervención se desarrolló en la barriada del 29 de Octubre, un enclave donde se registra de manera habitual la venta de sustancias estupefacientes, acudiendo personas de distintos puntos de la provincia para adquirir droga, informan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Dado que ambos individuos únicamente habían entrado y salido de la barriada, los agentes procedieron a interceptar el taxi para comprobar su actividad. Durante el control, ambos mostraron un marcado estado de nerviosismo.

En el cacheo superficial, el varón mayor manifestó de forma voluntaria y espontánea: "está en la bolsa'". Preguntado por el contenido, respondió: "un kilo de hachís". Un agente abrió la bandolera que portaba, observando varios paquetes de sustancia vegetal marrón, cuyo volumen excedía ampliamente la cantidad destinada al consumo propio.

Para preservar vestigios, los paquetes no fueron manipulados hasta su llegada a Comisaría, donde se realizó el pesaje oficial, arrojando un total de 990 gramos. La sustancia intervenida fue sometida a la prueba DROGO-TEST, con resultado positivo a hachís.

Según las tablas de valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la droga incautada alcanza un valor en el mercado ilícito de 6.722,10 euros.

El varón mayor de edad fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde permaneció custodiado hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión. El otro joven, que se encontraba indocumentado, fue trasladado igualmente para su identificación, comprobándose que se trataba de un menor de 13 años, inimputable penalmente. Fue entregado a su progenitora.