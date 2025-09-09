A prisión un tercer implicado en el tiroteo de Ávila en el que falleció una persona

ÁVILA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez que instruye el caso en el que se vieron involucrados varios individuos en un tiroteo en la capital abulense, con el resultado de un fallecido, ha decretado el ingreso en prisión de un tercer detenido, de 38 años, quien se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, acusado por un delito de homicidio, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Se trata del tercero de los implicados en ingresar en prisión tras el fallecimiento de una persona el pasado 21 de agosto en un tiroteo, en el que también resultaron heridas otras tres.

Los hechos se desencadenaron sobre las 18.45 horas de ese día con motivo de una reyerta en la zona sur de la ciudad, en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, tras la avenida Juan Pablo II de la capital abulense.

En el incidente, donde presuntamente se vieron involucradas dos familias, falleció un varón de 51 años y resultó herido por arma de fuego su hijo, de 26. Igualmente, otros dos varones, de 38 y 19 años, resultaron heridos por arma blanca, por lo que todos ellos tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios.