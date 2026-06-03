A prisión en Valladolid por un tirón de bolso que ha provocado lesiones en la espalda a la víctima

Archivo - Sucesos.- Detenido tras robar en un supermercado de Valladolid y pelear con un vigilante que fue ayudado por un policía - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido durante la madrugada del pasado 29 de abril de 2026, en torno a las 02.15 horas, en la Calle Recondo, donde la víctima fue objeto de un tirón y como consecuencia del mismo sufrió distintas lesiones en la espalda, según informaron Europa Press fuentes policiales.

La víctima, una mujer, denunció en dependencias policiales que un individuo se aproximó por la espalda y tiró con fuerza de la mochila que llevaba colgada de los hombros, logrando derribarla al suelo. La mujer comenzó a defenderse mientras pedía auxilio, momento en el que el agresor continuó arrastrándola por la vía pública con la intención de sustraerle la mochila, el teléfono móvil que portaba en la mano y sus gafas, para luego emprender la huida.

Como consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que ser atendida en un centro sanitario, donde se emitió el correspondiente parte de asistencia por lesiones, que recogía contusiones múltiples en espalda y piernas, contusión en codo izquierdo y arañazo en antebrazo izquierdo.

Tras el ataque, la mujer logró desplazarse hasta la estación de tren Campo Grande, donde fue auxiliada por el personal de seguridad privada, que alertó de inmediato a la Policía Nacional. Los agentes iniciaron de forma inmediata las gestiones de investigación para determinar la autoría del robo.

Fruto de dichas actuaciones, se logró identificar al presunto autor, un varón con 13 antecedentes policiales, por lo que se activó un aviso a todas las unidades para su localización y detención. El individuo ya había sido detenido el pasado 26 de mayo por un robo con fuerza en interior de vehículo en la Avenida de Segovia, motivo por el cual se procedió también a imputarle el robo con violencia ahora investigado.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión.