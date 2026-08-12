Prisión para un varón por atropellar intencionadamente a otro en Castilfalé (León) que sufrió heridas graves

Ingresa en prisión un varón acusado de atropellar intencionadamente a otro en Castilfalé (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 50 años, que ha ingresado en prisión, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa al atropellar de forma intencionada a otro varón de 64 años en una calle de la localidad de Castilfalé (León), con resultado de lesiones graves en la cabeza, por las que tuvo que ser trasladado al Complejo Hospitalario de León, donde ha quedado ingresado.

El ahora detenido huyó del lugar a gran velocidad, sin prestar ningún tipo de auxilio a la víctima, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La víctima y el ahora detenido mantienen una enemistad desde hace más de un año y ya tuvieron un altercado por una supuesta agresión que está pendiente de juicio. En la tarde del pasado día 10 el supuesto autor de los hechos mantuvo una discusión con varios familiares de la víctima a los que llegó a amenazar y se dirigió posteriormente conduciendo un turismo de su propiedad hasta las inmediaciones de la casa de la víctima, donde le embistió de forma intencionada con el vehículo e intentó hacer lo mismo con un hermano que logró esquivarlo y resultó ileso.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó una patrulla del Puesto de Alija del Infantado, que inició las gestiones oportunas para la localización del presunto autor, que finalmente fue detenido en el Puesto de Valencia de Don Juan (León), donde se había personado voluntariamente el mismo.

El Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial se hicieron cargo de las investigaciones y recogieron las primeras manifestaciones a familiares y testigos, los cuales identificaron al presunto autor y las circunstancias de cómo sucedieron los hechos, imputando al detenido un delito de homicidio en grado de tentativa por el atropello intencionado de dos personas, con resultado de un herido grave; y otro contra la seguridad vial, al conducir un vehículo de forma negligente y temeraria, al poner en riesgo la vida de otras personas.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia y trasladado posteriormente por la Guardia Civil al Centro Penitencia de Villahierro de Mansilla de las Mulas (León).