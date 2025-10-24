ProBurgos contará con un presupuesto 6,3 millones en 2026 para reforzar la proyección económica y cultural de la ciudad

Ballesteros durante la rueda de prensa tras la reunión de la Sociedad ProBurgos. - EUROPA PRESS

BURGOS, 24 EUROPA PRESS)

La presidenta de la Sociedad para la Promoción de Burgos (ProBurgos), Andrea Ballesteros, ha anuncido este vienres un presentado un presupuesto estimado de 6,3 millones de euros para 2026.

Ballesteros, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de la Sociedad, ha indicado que esta estimación de 6,3 millones de euros, "supone un incremento del 4,75 por ciento" respecto al actual presupuesto del año 2025.

Asimismo, ha indicado que del total, dos millones van a ir destinados "al área de industria, turismo y congresos y a la candidatura Burgos 2031", lo que supone un crecimiento del 2,37 por ciento sobre el crecimiento genera de las cuendas del 4,75 por ciento.

"Con esta línea de trabajo se va a dar continuidad a las líneas fundamentales del Ayuntamiento de Burgos para reforzar la proyección económica cultural y turística de Burgos", ha aseverado Ballestero, quien ha precisado que tras "el impulso" dado en el presupuesto de este año, que subió un 13 por ciento, en el próxcimo ejercicio de 2026, se busca "la consolidación y estabilidad" de la entidad.

En palabras de la presidenta de la sociedad, ProBurgos quiere mantener "un alto nivel de actividad" y una "gestión responsable".

El crecimiento también llega derivado de la gestión directa de aparcamiento de la plaza de España, asumida por la entidad el pasado mes de julio.

En la sesión del Consejo de Administración de este viernes, Ballesteros ha informado también de la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025.

Así, la ejecución del gasto global alcanza los 2,8 millones de euros, lo que supone el 47 por ciento del presupuesto anual y representa un incremento 7,88 por ciento respecto al mismo periodo de 2023.

Andrea Ballestos ha indicado que del presupuesto para el próximo año de 6,3 millones de euros, el porcentaje de ingresos estimados por el desarrollo de las acciones encomendadas asciende a 2.575.906 euros, frente a los 2.145.226 euros del año 2023. Este incremento, superior al 20 por ciento, "ha permitido mantener la aportación municipal" a la sociedad y "consolidar su equilibrio financiero".

ESTIMACIONES.

Por otro lado, Ballesteros ha dado cuenta de que en el Consejo de Administración de ProBurgos se han aprobado "diferentes acciones estratégicas de gran relevancia para la promoción" de la ciudad.

Entre ellas destaca la celebración del 'I Encuentro Europeo de Ciudades Creativas Unesco, los días 24, 25 y 26 de noviembre, "un foro internacional organizado con motivo del décimo aniversario" de la designación de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía" que convertirá a la capital burgalesa "en un centro claro de cooperación cultural a nivel europeo".

Además, su celebración se enmarca en el proceso de candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031 que permitirá aportar "contenido, legitimidad y proyección internacional" al relato de ciudad creativa.

Para ello, se ha diseñado "un programa amplio de actividades, ponencias, talleres, exposiciones y de actividades también gastronómicas en torno a la ciudad creativa, así como encuentros sectoriales", ha explicado Andrea Ballesteros.

Por otro lado, el Consejo aprobó también el patrocinio del proyecto deportivo de la piloto local Cristina Gutiérrez, campeona del Rally Dakar 2024, que actuará como 'Embajadora Internacional de Burgos', y vinculará su imagen a la marca Burgos 2031 para difundi "los valores de "talento, esfuerzo, igualdad y superación" en sus competiciones, ha detallado Ballesteros.

En el ámbito de la gestión, el Consejo validó las tarifas de uso para 2026 del Fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio, que no se habían