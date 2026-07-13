ProBurgos impulsa la Semana Cidiana con la aprobación de nuevos proyectos culturales y de dinamización

BURGOS 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) ha aprobado en sesión extraordinaria los proyectos que formarán parte de la programación de la Semana Cidiana 2026, que se celebrará del 26 de septiembre al 4 de octubre, tras resolver los concursos convocados tanto para asociaciones y colectivos aficionados como para profesionales del sector.

En el caso del concurso dirigido a asociaciones y colectivos aficionados, ProBurgos destinará 48.400 euros al desarrollo de doce proyectos distribuidos en tres categorías.

La categoría de Artes Escénicas y Musicales, dotada con 12.000 euros, estará integrada por los proyectos 'Sonoridades medievales para una memoria viva' (Coral del Camino), 'La identidad popular hecha danza' (Grupo de Danzas María Ángeles Sáiz), 'Cuna del Cid y memoria viva de Castilla' (Asociación Vivar, Cuna del Cid) y 'Del documento a la recreación del mundo cidiano' (Asociación Ego Ruderico).

La categoría de Recreación Histórica y Demostraciones de Combate Medieval, con una dotación de 21.200 euros, incluirá las propuestas 'Donde el acero cuenta historias' (Club Deportivo Princesa Kristina de Noruega), 'La pasión del arco, el espíritu del Cid' (Club Arco Cid Burgos), 'Caballos y caballeros: el alma de la Castilla medieval' (Asociación Burgalesa de Amigos del Caballo) y 'El arte del combate histórico' (Bohurt Castilla).

Por último, la categoría de Divulgación del Mundo Medieval: Oficios, Enseres, Técnicas y Costumbres, dotada con 15.200 euros, contará con los proyectos 'Entre linaje y leyenda de la Castilla del Cid' (Hermandad de Muy Ilustres Caballeros Hijosdalgo de Río Ubierna e Infanzones de Vivar del Cid), 'Cuando el viento ondea la historia' (Asociación de Pendoneros de Burgos), 'Historia viva de la Castilla medieval' (Asociación Caballeros del Duero) y 'Aprender haciendo: la tradición cidiana en familia' (Asociación Cortes Siglo XXI).

En cuanto al concurso dirigido a profesionales del sector cultural, ProBurgos destinará igualmente 48.400 euros al desarrollo de los proyectos seleccionados, distribuidos en tres categorías.

La categoría de Artes Escénicas, Musicales y Performativas, dotada con 21.200 euros, incluirá los proyectos 'El Cid Campeador, Juegos Cidianos' (Teatralización), 'Neocantar del Mio Cid' y 'Un caballo para un reino'.

La categoría de Artes Visuales, Instalaciones y Creación Digital, con una dotación de 12.000 euros, contará con la propuesta 'Tras las huellas del caballero medieval'.

Por último, la categoría de Divulgación, Mediación Cultural e Innovación Educativa, dotada con 15.200 euros, estará integrada por los proyectos 'Conociendo a Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid' y 'Juegos Cidianos' (Talleres).

PRESENCIA EN INTUR

Por otro lado, el Consejo de Administración ha aprobado asimismo los pliegos para contratar el diseño, montaje, desmontaje y transporte del stand con el que Burgos ciudad y provincia acudirán conjuntamente a la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR), que se celebrará en Valladolid del 12 al 15 de noviembre.

El contrato cuenta con un presupuesto máximo de 30.000 euros para un espacio expositivo de aproximadamente 150 metros cuadrados. La propuesta girará este año en torno al Año Santo Jacobeo 2027, que servirá como hilo conductor para poner en valor el Camino de Santiago a su paso por la ciudad y la provincia, así como otros recursos patrimoniales y turísticos mediante contenidos audiovisuales y soluciones tecnológicas.

Por último, el Consejo de Administración ha aprobado una campaña de promoción turística en colaboración con la creadora de contenido especializada en turismo Marina Comes, con el objetivo de reforzar la proyección de Burgos en canales digitales y redes sociales.

La campaña estará orientada a impulsar la desestacionalización turística y pondrá el foco en el patrimonio cultural, la gastronomía, el enoturismo, los alojamientos y la oferta turística de la ciudad. La acción incluirá la creación de contenidos para los canales de comunicación de ProBurgos y su difusión en el mercado nacional e internacional.