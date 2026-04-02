La procesión más antigua, el Cristo a los pies del Castillo y el Encuentro este Viernes en Medina del Campo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

El Cristo de Santa Clara procesionará mañana, Viernes Santo, en el desfile de 'Sacrificio', que vivirá uno de los momentos más emotivos cuando los vecinos del barrio de la Mota de Medina del Campo (Valladolid) carguen la imagen durante el recorrido a los pies del castillo.

La procesión comenzará a las 7.00 horas desde la iglesia de San Miguel Arcángel para recorrer la avenida Lope de Vega, Puente de Aguacaballos, La Mota, Respaldo de la Mota, Castillo de la Mota, Avavenida de Castillo y Duque de Ahumada para concluir en el convento de las madres Clarisas.

Cuando el Cristo llega al barrio de La Mota es recibido por sus vecinos que toman el relevo a los cofrades para portar ellos mismos el paso mientras discurre a los pies del Castillo.

Es impresionante en este desfile poder ver el Cristo, talla anónima del siglo XIV, desfilar cuando llega el amanecer junto a las murallas del espectacular Castillo de la Mota, camino del Convento de las Madres Clarisas que esperan la llegada de su Cristo.

A las 11 horas será el turno de la Procesión del Encuentro, con el paso 'Nuestro Jesús Nazareno', del siglo XVI, de Francisco del Rincón, que dirigirá su caminar por Padilla, Toledo, plaza de Don Federico, Ramón y Cajal, Plaza del Pan, San Martín, Almirante y Plaza Mayor.

La Cofradía de Cristo Atado a la Columna alumbrará el paso 'Nuestra MAdre Santísima de la Soledad', que se dirigira a la Plaza Mayor, donde 'Jesús Nazareno' realizará una reverencia ante su madre, tras lo que tendrá lugar el sermón de la Soledad a cargo del párraco de San Miguel Arcángel, Adam Sudol.

Ya por la tarde noche, a las 20.15 horas se celebrará la procesión más antigua de la Semana Santa de Medina del Campo, declarada de Interés Turístico Internacional. Se trata de la procesión General del Silencio.

Los pasos que partirán del convento de las Madres Agustinas son, además de la propia Virgen de las Angustias, 'Lignum Crucis', 'El Lavatorio', 'La Oración del Huerto', 'Jesús Atado a la Columna', 'Cruz Guía', 'Jesús Nazareno', 'Cristo de La Agonía', 'Calvario de Santo Tomás', 'Santa María Magdalena', Cristo de la Paz', Cristo del Vía Crucis', 'Descendimiento', 'Nuestra señora del Mayor Dolor', 'Cruz Desnuda', 'Cruz guía. Crucificado del Carmen', 'Cristo Yacente', 'Santo Sepulcro', 'Cruz guía', 'Cordero de la Redención' y 'Nuestra Madre Santísima de la Soledad'.

Estos pasos serán alumbrados por los hermanos de las cofradías de Oración del Huerto y la Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Calvario, Descendimiento, Nuestra Señora de las Angustias, Santo Sepulcro, Cristo en su Mayor Desamparo y Soledad y Virgen de la Alegría.

Es este uno de los desfiles más importantes de la Semana de Pasión de Medina del Campo que convierte a esta procesión "un verdadero museo en la calle del arte renacentista con la mejor serie de crucificados del siglo XVI".

Destaca el momento en el que todos los pasos se concentran frente al atrio de la Colegiata de San Antolín al finalizar la procesión rindiendo honores a la Virgen de las Angustias como patrona y alcaldesa perpetua de Medina del Campo.

El Viernes Santo medinense se cerrará con la procesión de la Liberación que partirá a la 1 hora del ya Sábado desde la iglesia de las Madres Carmelitas Descalzas con la imagen de 'Cristo en su Mayor Desamparo en Brazos de la Muerte', de Rocardo Flecha, de 2011, que caminará tan solo iluminado por antorchas.