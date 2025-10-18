Profesionales de la industria audiovisual de seis países visitan CyL para conocer sus 'escenarios de cine'

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la industria audiovisual procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Polonia, Alemania y España visitan Castilla y León en un viaje organizado por la Junta para mostrar sus 'escenarios de cine'.

Los participantes, entre los que se incluyen localizadores, directores de arte y productores, cuentan con proyectos internacionales de gran envergadura e interés en rodar en España, lo que representa una oportunidad única para mostrar el potencial de Castilla y León como escenario de producciones de alto impacto.

El itinerario diseñado recorre las provincias de Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia, destacando emplazamientos de gran valor histórico, cultural y cinematográfico, según ha detallado la Administración autonómica a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, los asistentes visitarán ciudades como Zamora, Salamanca y Ávila, así como algunos de los estudios cinematográficos más relevantes de la Comunidad.

Además, descubrirán monumentos y edificios emblemáticos como el Castillo del Buen Amor, el Palacio de Riofrío y el moderno Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila.

El recorrido también incluirá algunos pueblos pintorescos de la Comunidad, como Las Navas del Marqués en la provincia abulense; Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes en Salamanca, o Urueña y Tordesillas en Valladolid, entre otros.

Este 'fam trip' cuenta con la colaboración de la Valladolid Film Commission, Salamanca Film Commission, Segovia Film Commission, los ayuntamientos de Zamora, Salamanca, Ávila, Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes y Las Navas del Marqués, así como las diputaciones provinciales de Valladolid y Segovia.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha destacado el "buen momento" actual de la Comunidad a nivel de rodajes cinematográficos, con 339 rodajes en Castilla y León en 2024, que incluyen largometrajes, series, programas de televisión y producciones publicitarias, con un incremento del 27,93 por ciento respecto a los contabilizados el año anterior.

Con esta iniciativa, la Consejería, a través de la 'Castilla y León Film Commission' busca consolidar la Comunidad como un referente para la industria audiovisual global, destacando su diversidad de localizaciones, su riqueza patrimonial y paisajística, además de sus infraestructuras de primer nivel.