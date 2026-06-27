El programa 'Cultura en los parques' de Salamanca continúa este domingo con el estreno de 'El que pica, ajos mastica', en la plaza Barcelona a las 12.00 horas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Cultura en los parques', organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, continúa este domingo a las 12.00 horas, en la plaza Barcelona, con el estreno absoluto de 'El que se pica, ajos mastica', una obra de la compañía Saldaña y Carioca.

La representación cuenta la historia de una huerta en la que muchos alimentos están "alterados, desconcertados, enfadados"; ajos, calabazas y cebollas que no son capaces de entender que varios surcos de tierra hayan sido plantados con tomates, según ha explicado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La iniciativa 'Cultura en los parques' prosigue así con su programación, que inició el pasado sábado 20 y se extenderá hasta el 12 de julio con actividades relacionadas con la música, la magia y el teatro, y que tiene el objetivo de "acercar la cultura a los diferentes barrios de la ciudad".