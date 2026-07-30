El programa de las Fiestas de Valladolid contará con 1.000 actividades y un ligero incremento del coste

La concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez, y el alcalde, Jesús Julio Carnero, flanquean a la autora del cartel ganador de las Fiestas de Valladolid de 2026, Lidia Martín Rilova. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este jueves la programación para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que se celebran entre el 4 y el 13 de septiembre, con un total de 1.000 actividades y un presupuesto que se mueve en "cifras similares" a los 2,3 millones de euros de 2025, con un incremento que señala que ronda el "3,5 por ciento" que coincide con el incremento del IPC.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, han presentado la programación festiva de este 2026, en la que han querido reflejar que las fiestas "forman parte del ideario, del alma, de la forma de ser de todos y cada uno de los vallisoletanos", a los que ha animado a participar en ellas, al igual que a los visitantes.

La Plaza Mayor volverá a convertirse en el "gran escenario musical" con una programación que reunirá a artistas "de primer nivel nacional" e internacional como Marlena, DJ Nano y Los del Lío (4 de septiembre), Judeline (día 5), Burning y Obús (día 6), Rusowsky (día 7), Carlos Baute (día 8), DJ Bego Martín y Mestiza (día 9); Ronnie Wood e Imelda May (día 10); Carolina Durante (día 11), Ana Guerra y Leire Martínez (día 12); y el espectáculo 'Pura Verdad Flamenco'.

En este espacio también se podrá disfrutar del talento vallisoletano gracias a Las Doñas, Mr Kitos, y Los Daza, Carmen Sánxez, Sandra Promis, Cianóticas Perdidas, Erik Urano, el espectáculo 'Todas las estrellas', Paco Devotion, Maref, Bravo Maldonado y el Pérrez.

La gastronomía volverá a tener un papel protagonista con una nueva edición de la Feria de Día, en la que participarán un total de 85 establecimientos. Como novedad, este año se intensificarán las medidas de protección al patrimonio histórico de la ciudad en las zonas del Monasterio de San Benito, la Plaza de Portugalete y Plaza de la Universidad.

Así, se instalarán unas lonas serigrafiadas con la imagen del 'skyline' de la ciudad para separar las casetas de los edificios de patrimonio.

Además, la Feria de Folklore y Gastronomía con sus casetas regionales se celebrará por segundo año consecutivo en el recinto José Luis Bellido, junto al Centro Cultural Miguel Delibes, que volverá contar con una cubierta provisional gracias al alquiler que realiza la Federación de Casas Regionales.

La accesibilidad volverá a ocupar un lugar destacado en la programación de las fiestas, con medidas como la habilitación de espacios adaptados para personas con movilidad reducida en las áreas gastronómicas, la disponibilidad del balcón del Ayuntamiento para facilitar el acceso a conciertos y la ampliación de actividades para todos los públicos. Estas y otras medidas se darán a conocer con mayor detalle el próximo mes.

La programación mantendrá también los actos tradicionales en honor a la Virgen de San Lorenzo, con la ofrenda floral del 6 de septiembre o la procesión y la misa que tendrán lugar el martes 8.

Las noches del Paraje del Caño Hondo arrancarán el 5 de septiembre con un espectáculo protagonizado por 400 drones, 100 más que el año pasado, que rendirán homenaje a algunas de las efemérides de la ciudad.

A partir del día siguiente y hasta el 12 de septiembre, el público podrá disfrutar de siete sesiones de fuegos artificiales a cargo de algunas de las empresas pirotécnicas más reconocidas del panorama nacional.

La programación de las peñas, elaborada por el Ayuntamiento junto a las dos asociaciones de peñistas de Valladolid, la Coordinadora de Peñas y Fevapeñas, ofrecerá actividades dirigidas a todos los públicos.

RÉCORD GUINNESS CON HOMENAJE A RENAULT.

Entre las principales novedades de esta edición, el récord Guinness consistirá en la creación del mayor mosaico de globos con motivo del 75 aniversario de Renault.

Además, tras la buena acogida de la pasada edición, el Ayuntamiento volverá a distribuir la pañoleta oficial de las fiestas. Se entregará, hasta agotar existencias, en distintas actividades incluidas en la programación, como la Feria de Día, la Feria de Folklore y Gastronomía, durante la celebración del récord Guinness y a través de las asociaciones y colectivos que participan en las fiestas.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios repartidos por toda la ciudad. El antiguo picadero de la Academia de Caballería volverá a consolidarse como uno de los escenarios de referencia de la programación, con espectáculos de folclore castellano, zarzuela, exhibiciones de academias de baile de Valladolid y actuaciones de profesionales de la danza.

Además, el 7 de septiembre este espacio será el escenario del concierto de Helena Bianco junto a la Banda y el Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

Por su parte, la zona de Las Moreras será "punto de encuentro" de la juventud vallisoletana con una programación centrada en festivales y actuaciones musicales. Asimismo, el paseo de Las Moreras acogerá el programa de prevención de adicciones 'Young Zone', que contará con una carpa informativa y actividades de sensibilización dirigidas a los más jóvenes.

La zona de la Chopera, en el paseo de Las Moreras, será también el escenario de actividades para toda la familia, que incluirá actuaciones musicales, la Gala de Circo de Nuevo Fielato, la celebración del 25º aniversario de Pimpineja y Happening así como espectáculos infantiles inclusivos.

El Patio de los Reyes, en el Museo Patio Herreriano, celebrará la quinta edición de 'Arde 26' con 'Chus+Ceballos', Óscar de Rivera y Edu Sabanah y el espectáculo 'El Encuentro. Los sextetos de Tchaikovsky y Brahms' en colaboración con Juventudes Musicales de Valladolid.

La Cúpula del Milenio volverá a acoger espectáculos de magia para todas las edades, un torneo de ajedrez y diversas propuestas de música y baile, entre ellas el Festival de Música Mexicana, organizado en recuerdo de la Controversia de Valladolid.

Además, tanto la Cúpula del Milenio como la Plaza Mayor contarán con un punto violeta informativo, que se sumará a los puntos móviles que recorrerán distintos espacios de la ciudad durante las fiestas.

EL REAL DE LA FERIA, DEL 4 AL 27 DE SEPTIEMBRE.

Los más pequeños volverán a tener la zona de hinchables y talleres en la plaza de Portugalete. Además, para los más pequeños los Gigantes y Cabezudos, junto al Tío Tragaldabas y la Tía Melitona, recorrerán la ciudad cada día de las fiestas, mientras que el Real de la Feria abrirá sus atracciones del 4 al 27 de septiembre.

Por su parte, la Pérgola del Campo Grande volverá a ser el escenario de las Verbenas de la Feria, con actuaciones de orquestas durante todos los días de las celebraciones.

La programación se completará con la 48 edición de la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid, que se celebra del 8 al 13 de septiembre, y con las actividades organizadas en la Feria de Valladolid entre los días 9 y 13.

La Plaza de Toros contará con la Feria Taurina Virgen de San Lorenzo 2026, el Campeonato Mundial de Cortes y corridas de toros los días 8, 10, 11, 12 y 13.

La programación teatral tendrá como plato fuerte el musical 'La historia interminable', mientras que la oferta escénica se completará con los espectáculos programados en el resto de los teatros y espacios culturales de la ciudad, como el Teatro Carrión, el Teatro Cervantes, el Teatro Zorrilla, el Auditorio de la Feria de Valladolid, el Centro Cultural Miguel Delibes y la Sala Borja.

La programación se completa con la oferta de visitas turísticas guiadas dirigida a quienes deseen descubrir Valladolid durante las fiestas, así como con una agenda especial en las salas municipales de exposiciones y en las casas museo de la ciudad.