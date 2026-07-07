'Unidosis' de Diputación de Palencia y los farmacéuticos llega a 291 usuarios

PALENCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Unidosis' de adherencia terapéutica en el medio rural impulsado por la Diputación de Palencia y el Colegio de Farmacéuticos llegará este año a 291 usuarios de toda la provincia e incrementa su presupuesto en un 14,3 por cierto, hasta llegar a los 96.000 euros.

La institución provincial y el Colegio de Farmacéuticos de Palencia han sellado su colaboración mediante la firma del convenio de 2026 para contribuir en el coste que supone el desarrollo del programa 'Unidosis'.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y la presidenta de la entidad colegial, Ana Daría Deza, suscribían el documento que fue aprobado en Junta de Gobierno, por medio del cual la institución provincial aporta un total de 96.000 euros.

El convenio, puesto en marcha en 2023, cuenta con un incremento de 12.000 euros sobre el de 2025, lo que supone un 14,29 por ciento más, con el objeto de contribuir en la mejora de este servicio, que supone una gran demanda, tal y como ha destacado Armisén tras la firma.

La presidenta ha recordado que actualmente son 291 usuarios en activo, 48 en lista de espera y en las 45 farmacias del medio rural palentino adheridas al programa, de las cuales 39 participan de forma activa en la preparación personalizada de la medicación. Asimismo, gracias a la colaboración entre las farmacias y los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) de la Diputación, se han evaluado más de 342 pacientes de 94 municipios de la provincia.

El programa 'Unidosis' de adherencia terapéutica en el medio rural funciona mediante un Sistema Personalizado de Dosificación de medicamentos (SPD), gestionado por la entidad a través de las 45 oficinas de farmacia y botiquines de la provincia adheridos, para controlar la medicación y así, mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural de Palencia.

Desde el Colegio de Farmacéuticos han recordado que los datos de la Organización Mundial de la Salud reflejan que uno de cada dos pacientes mayores de 65 años no toma correctamente su medicación y han apuntado que esta falta de adherencia es un problema prevalente, con consecuencias clínicas y económicas muy significativas, especialmente en los pacientes con enfermedades crónicas.

El Programa 'Unidosis' tiene como objetivo facilitar el consumo racional y uso adecuado de medicamentos por usuarios a los que se les haya detectado problemas de cumplimiento de su tratamiento farmacológico tras una evaluación previa. El SPD, es un dispositivo, similar a un blíster de comprimidos, en el cual el farmacéutico reacondiciona y distribuye toda la medicación sólida que toma el paciente de acuerdo con la posología prescrita.

Semanalmente estas personas recogen su medicación organizada por tomas diarias en su farmacia de referencia; en los casos en los que no existe cuidador o que las pautas de medicación son complejas y no está garantizada la correcta toma de los medicamentos.

Los destinatarios de este sistema son los residentes con carácter permanente en localidades del medio rural; los pacientes crónicos y polimedicados mediante informe de salud; los usuarios del Servicio de Salud de Castilla y León y otras mutuas; los residentes en su domicilio y por tanto, no institucionalizados; los usuarios de servicio de ayuda a domicilio o Teleasistencia o incluidos en el programa de Promoción de la Autonomía Personas o perceptores de la prestación económica de cuidados en el entorno; y aquellos que declaren no pertenecer a otros proyectos de Sistema Personalizado de Dosificación.

Tienen preferencia de inclusión en el proyecto las personas con enfermedad mental crónica, los pacientes incumplidores de pautas de mediación y las personas dependientes, con falta de figuras de apoyo o cuidador frágil donde no esté garantizada la correcta toma de medicación.

SERVICIO GRATUITO

El servicio es gratuito para el usuario, y el coste por usuario es de 25 euros al mes, abonado en su totalidad por la Diputación de Palencia, con cargo a este convenio.

Las farmacias adheridas a la iniciativa deben estar abiertas en municipios de la provincia, firmar el compromiso de adhesión al sistema, utilizar el material proporcionado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, mientras que el número máximo de personas atendidas simultáneamente por farmacia es de quince.

Este proyecto ha generado un notable interés en el resto del territorio por su amplia cobertura y por la novedosa forma de colaboración. En los últimos dos años, ha sido presentado en diversos foros, especialmente relevante es su difusión a través de la Red Española de Ciudades Saludables de la que forma parte la Diputación palentina y diversas entidades locales se han interesado por este modelo de colaboración para implantar servicios similares en otros lugares.