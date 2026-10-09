La provincia de Segovia cuenta con 35 polígonos, 806 hectáreas y 361 parcelas libres para atraer inversión industrial

La secretaria de FES, Batriz Escudero (izda) y la delegada territorial, Raquel Alonso, con los técnicos del proyecto - FES

SEGOVIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia dispone de 35 áreas y polígonos industriales que suman 806 hectáreas, y 361 parcelas libres para nuevos proyectos industrailes, según el nuevo mapa elaborado por CEOE Castilla y León, con financiación de la Junta regional.

El mapa es el resultado final de un análisis de capacidades industriales que la CEOE ha desarrollado en todas las provincias y que acaba de presentar los resultados de la de Segovia junto a la FES, la Federación de Empresarios de Segovia que representa en esta provincia a CEOE.

El trabajo se enmarca en el proyecto 'Evaluación de Capacidades en Castilla y León para las industrias', impulsado y financiado por CEOE Castilla y León y la Junta, a través de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, con la participación de las organizaciones empresariales provinciales.

El estudio concluye que el territorio reúne condiciones favorables para nuevas implantaciones empresariales gracias a la combinación de suelo disponible, conexiones con los principales mercados, recursos agroganaderos y forestales y capacidad eléctrica distribuida para determinadas actividades productivas.

En la presentación de la herramienta, que ha sido elaborada por la consultora Hiberus, han participado la secretaria general de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Beatriz Escudero; la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, y el director de Energía de Hiberus, Daniel Penín.

Escudero ha explicado que la iniciativa nace de "una petición de la propia federación a la Administración autonómica para contar con un mapa que identifique en toda la provincia los polígonos existentes y los que están en desarrollo, así como sus capacidades energéticas e hidráulicas y su conectividad".

Según ha señalado, el Gobierno autonómico aprobó el proyecto hace cerca de dos años, con una inversión de casi 800.000 euros, ya que las organizaciones empresariales no podían asumir su coste. La representante de FES ha subrayado que "atraer inversión exige conocer con precisión qué puede ofrecer el territorio a una empresa y qué condiciones deben mejorarse para facilitar su implantación".

El inventario provincial indica que 21 de las 35 áreas tienen alguna parcela libre. En las 25 áreas con datos comparables se contabilizan 1.416 parcelas, de las que 361 están sin ocupar, lo que supone una tasa de disponibilidad cercana al 25,5 por ciento.

El análisis advierte de que la disponibilidad es muy desigual y de que no toda la superficie inventariada está inmediatamente comercializable. Prádena y Riaza Nuevo figuran con todas sus parcelas libres, mientras que Villacastín registra 102 libres de un total de 213 y cuenta con conexión directa por la AP-6.

Por propiedad, 17 áreas son privadas, nueve son municipales o de entidad local, siete dependen de la Junta a través de Icecyl y Somacyl, y dos no han podido identificarse.

A esta oferta se suman desarrollos que pueden ampliar la capacidad de acogida. Entre ellos figura la ampliación del polígono de Los Hitales, en Bernuy de Porreros, proyectada para alcanzar las 176 hectáreas, y el proyecto de La Costanilla/Hontoria, que prevé incorporar más de 500.000 metros cuadrados de suelo industrial equipado en el entorno de la capital.

MATERIA ENERGÉTICA

En materia energética, el estudio recoge 34,69 megavatios de potencia disponible en las subestaciones y puntos de red de la provincia, con referencias de hasta 5,83 megavatios en doce ámbitos industriales, entre ellos el alfoz de Segovia, Valverde del Majano, Villacastín y El Espinar.

Penín ha señalado que la situación de Segovia es "mejor que la de otras provincias", pero que esa capacidad resulta adecuada "para proyectos de escala media y no para iniciativas que requieran grandes potencias", que obligarían a acometer inversiones en infraestructura.

El análisis precisa que estas cifras son una referencia de inventario y no potencia firme, y que cualquier ampliación depende de la planificación de la red de transporte 2025-2030, aún pendiente de aprobación.

Penín también ha indicado que la nueva normativa que entra en vigor entre octubre y noviembre, que obliga a pagar por la potencia reservada, podría liberar capacidad en subestaciones hoy saturadas.

Esta circunstancia llama la atención respecto a la petición que las instituciones provinciales realizaron hace pocas semanas para autorizar una segunda subestación eléctrica en Segovia, en Cantalejo, aludiendo a que la situación actual de suministro eléctrico a la provincia es insuficiente para permitir el desarrollo industrial, según manifestó la propia FES, que lamentaba que sobre Segovia discurra la red eléctrica que lleva energía a Madrid, sin que de esta red pueda derivarse energía que se use en la provincia, por la falta de esa segunda subestación.

Es el Gobierno de España, a través de los planes nacionales d eEnergía quien ha de autorizar y financiar esta instalación, según ha recordado la delegada territorial.

Respecto al agua, el responsable de Hiberus ha calificado la situación de "buena pero mejorable", al tiempo que ha precisado que para proyectos de gran consumo, como hidrogeneras, centros de datos o grandes industrias, será necesario evaluar con detalle la disponibilidad de cada enclave.

El estudio identifica una capacidad de depuración de 38.485 metros cúbicos al día y recuerda que la Confederación Hidrográfica del Duero regula concesiones y vertidos.

Al pedir a la delegada territorial que puediera matizar este análisis, dadas las circunstancias de escasez de agua que se han producido en la falda de la sierra y en el alfoz de Segovia durante el verano, Alonso ha remitido a la crisis producida por el vaciado de la presa de El Tejo, en El Espinar, y las sucesivas olas de calor estivales que, con ausencia de lluvias durante 3 meses, han impedido la recarga de los embalses de La Granja y de Revenga. Nuevamente ha insistido Alonso en la responsabilidad de la administración central, en este caso a través de la CHD.

El sector primario aporta otra de las fortalezas. La provincia dispone de más de 413.000 hectáreas de superficie agraria utilizada, una cabaña porcina superior a 1,27 millones de cabezas y cerca de 361.000 hectáreas forestales, una base que abre posibilidades para la agroindustria, el aprovechamiento de biomasa, el biogás y el biometano. Penín ha reconocido que los gases renovables generan polémica, aunque los ha considerado una oportunidad.

Sobre esta cuestión, la delegada territorial Raquel Alonso ha afirmado que la Junta no pretende dar una respuesta política a los vecinos contrarios a estas plantas y que la implantación de cualquier empresa está sometida a un procedimiento administrativo reglado "que se cumplirá rigurosamente".

Las visitas a las cinco empresas tractoras analizadas, Huercasa, Innoporc, Ontex Peninsular, Verescence y Granalu, han permitido identificar cinco preocupaciones comunes: la dificultad para atraer y retener perfiles técnicos, la agilidad en la conexión eléctrica, la innovación, la cercanía de proveedores y la sostenibilidad. Penín ha trasladado además la petición de que mejoren los plazos de las bajas laborales en la sanidad.