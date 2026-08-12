La proyección de 'Cinco lobitos' cierra mañana el 'Cine de verano' de la capital leonesa

Paseo de Quintanilla de la capital leonesa durante una de las proyecciones de la pasada edición del ciclo 'Cine de verano'. - EUROPA PRESS

LEÓN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La proyección este jueves de 'Cinco lobitos' a las 22.00 horas en la zona ajardina del paseo Quintanilla será la última del ciclo 'Cine de Verano' en la capital leonesa.

Esta propuesta cultural promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León forma parte del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', el "festival de festivales" que cuenta con más de una veintena de ciclos para disfrutar de la cultura desde diferentes puntos de vista.

El cine al aire libre goza de muy buena acogida por parte del público y son numerosas las personas que se han acercado al paseo Quintanilla este verano para ver un película y disfrutar de una cartelera que ha pasado por distintos géneros cinematográficos, desde el cine histórico o la comedia hasta la animación y el drama, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La producción española 'Cinco lobitos' (2022) es la encargada de cerrar este ciclo, un drama sobre la familia y la maternidad dirigido por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Laia Costa. El reparto también cuenta, entre otros actores, con Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, José Ramón Soroiz y Amber Williams.

'Cinco lobitos' cuenta el paso de ser hija a ser madre, sin dejar de ser hija y expone la historia de una joven madre (Laila Costa) que se traslada a la casa de sus padres para compartir el cuidado de su bebé al ausentarse por unas semanas su pareja.

Este trabajo ha recibido numerosos reconocimientos. En los Premios Goya de 2023 se alzó con el premio a la mejor actriz principal para Laia Costa, mejor actriz de reparto para Susi Sánchez y mejor dirección novel para Alauda Ruiz de Azúa, mientras que en los X Premios Platino del Cine Iberoamericano, Laia Costa y Susi Sánchez también fueron premiadas en las mismas categorías. Asimismo, en el XXV Festival de Málaga fue reconocida como mejor película y actriz principal, de reparto y guion, además de conseguir el Premio Feroz de la Crítica.