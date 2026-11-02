El proyecto de acompañamiento hospitalario de 'Solrisas', busca apoyo solidario con una gala el día 10 en Valladolid

VALLADOLID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de payasos profesionales 'Solrisas' ha organizado para el próximo 10 de noviembre una gala solidaria, en el Teatro Zorrilla de Valladolid, para buscar apoyo económico para mantener su acompañamiento hospitalario y ampliarlo a Medicina Interna.

Según han informado fuentes de esta entidad, con la campaña 'Solrisas para todos y todas' tienen el objetivo de reunir al menos 30.000 euros para sostener el proyecto 'Cliniclown' de acompañamiento hospitalario y ampliarlo a personas adultas y mayores en Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Para ello han organizado una gala que contará con el humor de Roberto Chapu, que ofrecerá un monólogo; El Mago Toño, con magia cómica; la danza-clown de Olga Myus, y Alicia V. Benito, con un número de clown.

La presidenta y directora artística de 'Solrisas', Alicia Sanz, presentará el encuentro, y dos payasos recibirán al público a su llegada.

También intervendrán la subdirectora del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Marta Moya; la antigua supervisora de Atención al Paciente, Laura Morchón; y la presidenta del Comité de Humanización y antigua supervisora de la UCI, Mar Martínez, que mostrarán una perspectiva hospitalaria sobre el acompañamiento.

Las entradas se pueden adquirir en la web del Teatro Zorrilla por 12 euros, con dos gastos adicionales de gestión, mientras que si se adquieren fuera de la web costarán diez.

Quienes no puedan asistir podrán colaborar mediante una donación puntual -fila cero- o una aportación mensual a través de Coral, así como por transferencia bancaria. Las empresas y entidades también pueden sumar apoyo económico, servicios o materiales.

El proyecto 'Cliniclown' comenzó en junio de 2019 y, tras la interrupción provocada por la pandemia, retomó sus visitas en octubre de 2023. Actualmente, dos profesionales acuden una mañana semanal a Pediatría, UCI pediátrica y Neonatología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Su trabajo incluye acompañamiento quirúrgico y apoyo durante procedimientos e intervenciones dolorosas, además de encuentros en habitaciones, salas de espera y traslados.

En coordinación con el personal sanitario, combinan música, narración, magia, danza e improvisación según las necesidades y la disposición de cada paciente. Cada persona decide si quiere participar y cómo hacerlo, han precisado.

Según el texto facilitado por el Comité de Humanización del hospital, esta labor busca ofrecer "apoyo emocional y ayudar a reducir el miedo y la ansiedad de los menores y sus familias, mediante el humor y la risa".

Los registros de la asociación indican que, entre octubre de 2023 y junio de 2026, han compartido momentos con los payasos 10.069 personas atendidas, de las cuales 2.885 eran niños y niñas, 4.723 personas adultos y 2.461 profesionales.

Las cifras corresponden al recuento registrado en cada visita y reflejan el alcance del trabajo desarrollado en el entorno pediátrico.

El siguiente paso que quiere dar 'Solrisas' es llevar el acompañamiento a personas adultas y mayores, especialmente durante ingresos prolongados o situaciones de aislamiento y soledad.

La propuesta contempla una jornada semanal con dos profesionales en Medicina Interna, coordinada con el equipo sanitario y adaptada a cada paciente.

Por ello, la recaudación de la gala contribuirá a sostener el trabajo actual y hacer posible esta ampliación.

La distribución prevista destina un 75 por ciento a proyectos y programas, un 15 por ciento a estructura, administración y gestión, y un 10 por ciento a captación de fondos y comunicación.