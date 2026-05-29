El proyecto de aprendizaje musical inclusivo 'SoundXR' de la UVa, premiado en el simposio de la plataforma IMFAHE

PALENCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de aprendizaje musical inclusivo 'SoundXR', que lidera la investigadora de la Universidad de Valladolid (UVA) Elena Partesotti en el Campus de Palencia, ha sido galardonado con el 'Nodal Award' en el marco del 'Shark Tank' del simposio de la plataforma de talento IMFAHE, una distinción con la que el equipo interdisciplinar ha obtenido financiación semilla para su desarrollo.

La iniciativa está basada en tecnología de realidad extendida e instrumentos musicales digitales inclusivos, y se fundamenta en una patente ya registrada en la propia institución académica, señala la institución académica a través de un comunicado.

'SoundXR' surge de la trayectoria investigadora de Partesotti en aprendizaje musical inclusivo, neurotecnología e instrumentos musicales digitales desarrollada desde su doctorado, etapa en la que patentó el instrumento musical digital 'e-mocomu' a través de la Fundación Universidad de Valladolid.

Paralelamente al equipo internacional de Imfahe, la investigadora trabaja en Palencia junto a otros profesores de la UVA en esta misma línea y, con el apoyo de la Fundación Universidad de Valladolid, se encuentra en proceso de formalizar una colaboración con un centro escolar de la ciudad. La confluencia de ambas iniciativas dota al proyecto de una base interdisciplinar para su desarrollo en el Campus La Yutera.

Elena Partesotti en la UVA, dirigido por la catedrática Alicia Peñalba, que coincidió con el final de sus estudios de musicoterapia. Tras detectar en sus prácticas que las personas se encontraban con barreras físicas, cognitivas o de falta de conocimiento musical para tocar, desarrolló el 'e-mocomu', un instrumento que genera música y efectos visuales a través del movimiento del cuerpo en el espacio y con el que obtuvo el premio Prometeo antes de registrar la patente.

Con este instrumento nació el concepto de 'Empoderamiento Creativo', un ciclo que impulsa la expresión, la creatividad y el aprendizaje de forma natural y sin barreras a través de los Instrumentos Musicales Digitales (DMIs).

Posteriormente, la investigadora continuó sus estudios con una beca postdoctoral Fapesp en la Unicamp de Brasil, colaborando entre el Núcleo Interdisciplinar de Comunicación Sonora y el Instituto Brasileño de Neurociencia y Neurotecnología (BRAINN), entidad con la que sigue colaborando y donde enfocó una versión del instrumento hacia personas en rehabilitación tras un ictus.

Los experimentos realizados junto al equipo brasileño han demostrado con resonancia magnética funcional que estos instrumentos tienen respaldo neurocientífico, al evidenciar una neuroplasticidad relacionada con el sistema de recompensa.

Asimismo, el equipo está a punto de publicar un estudio con electroencefalograma para analizar la actividad cerebral durante la experiencia creativa, un uso combinado de técnicas aplicadas a los DMIs que es escaso en contextos de educación musical inclusiva y rehabilitación.

Tras su estancia en el extranjero, Partesotti ha regresado a la Universidad de Valladolid como profesora en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal del campus palentino, un entorno cercano que, según ha explicado la investigadora, favorece la propuesta y el desarrollo de proyectos experimentales e innovadores.