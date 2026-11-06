El proyecto de presupuestos de Diputación de Valladolid para 2027 alcanza los 193,6 millones, un 4,91% más

Conrado Íscar en la presentación del presupuesto para 2027 acompañado por el equipo de Gobierno. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este viernes "el presupuesto más alto de la historia de la institución" con unas cuentas para 2027 que alcanza los 193.640.469,17 euros, un 4,91 por ciento más que el ejercicio anterior -unos 9 millones más--, un presupuesto que destinará el 51 por ciento a las políticas sociales.

"Son unas cuentas que buscan ofrecer estabilidad a los ayuntamientos, mantener los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades de nuestros sentidos. Y lo hacemos manteniendo tres grandes prioridades", ha asegurado Íscar, que se ha referido a "la atención social, el desarrollo económico y la creación de empleo, y la mejora de las infraestructuras y los servicios municipales".

El presidente ha subrayado que las cuentas se han elaborado y presentado dentro de los plazos previstos, "a pesar de las dificultades que supone trabajar sin todavía tener los presupuestos generales del Estado". Una crítica al Gobierno central que para Íscar ha provocado "una situación de incertidumbre" y que complica la "planificación económica", sobre la que "lamentablemente" han tenido que "acostumbrarse".

Sobre posibles modificaciones, Conrado ha subrayado que el grupo de Gobierno tiene predisposición a "escuchar y a valorar" las que sean "viables y responsables", así como las que contribuyan "a mejorar los servicios" que presta la Diputación, con el objetivo de aprobarlo en el pleno del 25 de noviembre.

POLÍTICAS SOCIALES

El prepuesto destinará a los programas sociales y los servicios destinados a los ciudadanos 99.706.117,92 euros, lo que supone un 51 por ciento de las cuentas totales por una cuestión, que en palabras de Conrado Íscar, es "de justicia" para "los mayores que quieren seguir viviendo en sus casas, jóvenes que quieren desarrollar su proyecto de vida en el ámbito rural, personas dependientes que necesitan apoyo y familias que precisan de determinados servicios".

En este área ha destaco el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que contará con una dotación de 19,8 millones de euros, un 18,2 por ciento del presupuesto de un servicio que atiende a 2.537 personas.

También se refuerza la Red Rural Integrada de Personas con Discapacidad, con una financiación que aumenta un 10 por ciento, hasta alcanzar los 2.759.971 euros y, a esta cantidad, se suman 140.000 euros para la adquisición de nuevas furgonetas destinadas al transporte a los sus de Villalón y Medina de Rioseco.

En el ámbito de la atención residencial, el centro Doctor Villacián incorporará una nueva unidad de convivencia, climatización y una sala de oxígeno, con una inversión total de 85.000 euros.

Asimismo, la Diputación incrementa un 43 por ciento su convenio con la Federación de Mayores, hasta los 86.000 euros, y pondrá en marcha un nuevo programa de digitalización dirigido a este colectivo.

Los jóvenes también están presente en el presupuesto, en este caso, con ayudas destinadas a los ayuntamientos para actividades en los centros de ocio juvenil que aumentan de 30.000 a 40.000 euros, mientras que se "garantiza" la Residencia Juvenil, que actualmente se encuentra al 84 por ciento de su capacidad.

VIVIENDA.

La vivienda constituye otra de las "prioridades" de este bloque con el Plan de Vivienda que contará con 3.206.000 euros, un 5 por ciento más que en el ejercicio anterior, para financiar ayudas tanto a los ayuntamientos como a particulares.

Como "novedad", Íscar ha destacado se impulsarán dos nuevos convenios con la Junta de Castilla y León para la rehabilitación de viviendas y el incremento del parque público, con el objetivo de ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes.

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y DE EMPLEO

El segundo eje presupuestario, que se centra en "impulsar la actividad económica, favorecer la creación de empleo y generar oportunidades que permitan fijar población y garantizar el futuro de los municipios", sumará 48,2 millones de euros, con un incremento del 4,31 por ciento respecto a 2026.

Entre las principales medidas, el presidente de la Diputación ha destacado el incremento del 27,2 por ciento de las ayudas directas a ayuntamientos y entidades locales menores, "para afrontar el reto demográfico", que alcanzará los 700.000 euros.

Además, se pondrá en marcha un nuevo programa de señalización turística, dotado con 100.000 euros, para mejorar la orientación y la experiencia de los visitantes en la provincia.

La seguridad y la prestación de servicios esenciales en el territorio también forman parte de este compromiso, con una subvención de 300.000 euros a la Guardia Civil para la "mejora de infraestructuras y seguridad", así como para la adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos.

Asimismo, se reforzará el Servicio Bancario de Proximidad a través de la instalación de tres nuevos cajeros automáticos fijos, que se sumarán a los cinco ya existentes y que complementarán las rutas de los cajeros móviles contribuyendo a combatir la exclusión financiera.

Por otra parte, en materia de emprendimiento, la Oficina del Emprendedor dispondrá de 7.430.571,24 euros un incremento del 14 por ciento respecto al año pasado, mientras que la Sociedad Provincial de Desarrollo contará 6.498.117,55 euros, entre otras medidas.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

El apoyo a los consistorios, a las infraestructuras y los servicios públicos constituyen para Íscar un eje "fundamental" porque "permiten a los ayuntamientos desarrollar proyectos, acometer actuaciones que en muchos casos resultarían imposibles afrontar únicamente con fondos propios".

Así, las transferencias a los municipios alcanzarán los 65.935.299,67 euros, también "la mayor cifra de la historia de la institución".

En este bloque destacan los Planes Provinciales y Fondos de Cohesión, que suman 12.765.000 euros, mientras que el Plan V tendrá inicialmente ocho millones de euros.

Asimismo, se incrementa un 17,5 por ciento la dotación destinada a los ayuntamientos para la ejecución de obras urgentes, y el programa de mejora de las escuelas rurales dispondrá de 450.000, 50.000 euros más que en el ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 12.5 por ciento.

En el ámbito de la movilidad sostenible, se creará una línea inicial de 100.000 euros para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos por parte de los ayuntamientos.

Por otra parte, Íscar ha manifestado que continuará "la legislatura del agua" con un millón de euros a dar continuidad al porgrama de Digitalización del Ciclo del Agua, con el objetivo de "completar el cambio de contadores en toda la provincia y avanzar en la modernización de la gestión de este recurso".

Por último, entre las novedades, el presupuesto del Servicio de Extinción de Incendios aumentará un 44,9 por ciento para consolidar la nueva plantilla de efectivos y modernización de servicios.

Por otra parte, sobre la evolución de la deuda, Conrado ha destacado la previsión de que se pueda reducir "del 5 al 3" por ciento al final del ejercicio del 2027. "Una evolución que nos permite mantener una situación financiera favorable para atender a nuestras obligaciones y colaborar con los municipios", ha concluido el presidente.