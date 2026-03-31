PSCyL activará un plan de listas en municipios de menos de 20.000 habitantes para incrementar su "techo" electoral

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de extensión de listas municipales destinado a las localidades de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad tras la constitución de las Cortes el próximo 14 de abril con el fin de incrementar su "techo" electoral.

Esta iniciativa será coordinada por el secretario de Política Municipal, Fran Díaz, con el apoyo de la Secretaría de Organización autonómica, según ha anunciado De la Rosa tras mantener una reunión de trabajo con los socialistas de León.

De este modo, De la Rosa ha explicado que el aparato del partido a nivel autonómico trabajará "mano a mano" con las ejecutivas provinciales, los grupos de diputados y las agrupaciones locales para configurar las candidaturas en estos municipios.

Así, según ha señalado el dirigente socialista, la organización ofrecerá "todo su apoyo" para encontrar a los mejores perfiles en cada localidad, un proceso que se diferenciará del de los municipios de más de 20.000 habitantes, donde habrá primarias.

En este sentido, ha abogado por apostar tanto por los representantes que cuentan con opciones de victoria como por impulsar la mejora electoral en aquellos municipios donde sea necesario.

Finalmente, De la Rosa ha trasladado un mensaje de "responsabilidad y optimismo" al considerar que la base del partido está consolidada, si bien ha subrayado la necesidad de incrementar el "techo electoral" y ha recordado que la gobernabilidad dependerá de la capacidad de diálogo y consenso ante la ausencia de mayorías absolutas y la movilización del electorado por parte de otras formaciones.