El PSCyL arranca en Soria la "recuperación de la identidad" del partido con un nuevo proyecto "desde lo local"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, participa en la primera de las rondas con agrupaciones socialistas con arraigo histórico en la Comunidad - EUROPA PRESS

SORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha arrancado este martes en la localidad soriana de El Burgo de Osma una serie de ronda con las agrupaciones socialistas con el fin de "recuperar" el partido con un nuevo proyecto para la Comunidad creado "desde lo local".

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, y el secretario general de la agrupación socialista de El Burgo de Osma, José Peñalba, han participado en la primera de las rondas con agrupaciones socialistas con arraigo histórico en Castilla y León.

Durante su intervención, Martínez ha destacado que sea El Burgo de Osma donde se celebre este primer encuentro "de lo que es la recuperación de la identidad del partido".

Así, ha señalado que se trata de "tener un reconocimiento a todos aquellos que fueron antes y asentaron los pilares del partido" en una localidad donde se registró la primera agrupación socialista de la provincia, hace más de cien años, en 1920.

"Aquellos que asentaron pilares de progreso de desarrollo en todas las comarcas y que lucharon contra la adversidad, como nos toca ahora luchar contra la adversidad a otros que recogemos el testigo de todas aquellas personas que nos han precedido en la lucha por la libertad", ha señalado Martínez.

El secretario autonómico ha instado a luchar por "los principios y valores democráticos" que "hoy más que nunca hay que intentar poner encima de la mesa para poderlo defender en un contexto difícil como el que se atraviesa".

PROYECTO DESDE EL MUNICIPALISMO

Por su parte, De la Rosa ha destacado el "entusiasmo y la ilusión" de Peñalba en defensa de su tierra "lo que representa el PSOE".

"No se puede entender el Partido Socialista si no es desde lo local, desde lo más próximo, desde cada una de sus agrupaciones locales, el alma de nuestro partido lo representan el conjunto de sus militares", ha señalado el secretario de Organización.

En este sentido, ha recalcado que tanto Martínez como él mismo tenían claro "desde el principio" basar el nuevo proyecto de Castilla y León desde el "municipalismo" ante el primer reto de las elecciones municipales.

"Desde el área de organización teníamos muy claro que teníamos que arrancar el curso recuperando el espacio desde lo local, visitando a las agrupaciones locales, a nuestros militantes en el territorio y hacerlo en todas las provincias, en todas las comarcas, sobre todo en agrupaciones tan significativas como la del Burgo de Osma", ha expresado.

ENCUENTROS EN LA COMUNIDAD

Así, ha señalado que se seguirán manteniendo encuentros hasta final de año "para recuperar el pulso del partido" de cara a fortalecer las candidaturas que "ya se están conformando" en una comunidad con 2.248 municipios donde muchas agrupaciones "ponen en valor el trabajo que se está haciendo".

"El pacto entre la derecha y el PP lo único que evitó es que ahora tuviéramos el progreso, donde vamos a librar una batalla por recuperar la capacidad que va a tener el PSOE de liderar nuevos ayuntamientos y demostrar que conocemos el terreno y ser capaces de trasladar el programa de gobierno de las elecciones con garantías", ha subrayado el socialista