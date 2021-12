PSCyL ofrece "futuro" y un proyecto "sólido" frente a 35 años de "despoblación y corrupción"

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSCyL, Luis Tudanca, considera que la "irresponsabilidad" del adelanto electoral se va a convertir en una "nueva oportunidad" de cambio para los ciudadanos de la Comunidad a los que ofrece un partido "unido" y un proyecto "sólido" que no piensa en "sillones", "solo en Castilla y León". "Futuro frente a 35 años de despoblación y corrupción", ha apostillado.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, poco después de celebrarse la segunda de las reuniones de la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido en la que se ha designado el Comité Electoral que tendrá como coordinadora general de Campaña y Estrategia a Ana Sánchez, Javier Izquierdo como vicecoordinador, Virginia Barcones a cargo del Programa Electoral, mientras que el portavoz de este organismo será Pedro Herrero.

"Estábamos preparados para la eventualidad de una convocatoria anticipada de elecciones, aunque sólo fuera porque, como el señor Mañueco había dicho tantas veces que no lo haría y como nos acostumbra a incumplir todas las promesas que les hace a los castellanos y a los leoneses, estábamos cada vez más convencidos de que esto iba a suceder", ha ironizado el dirigente socialista.

Así, Tudanca considera que la formación se presenta a las elecciones del 13 de febrero con "la mejor de sus caras, la mejor de sus sonrisas y on la mayor de las esperanzas" para "convertir en oportunidad la irresponsabilidad" que ha su juicio ha Mañueco no sólo con la convocatoria electoral, "sino con su manera de gobernar durante estos dos años y medio".

Al hilo de este argumento, ha explicado que tanto Mañueco como el PP ya no pueden "engañar a nadie". "Ya le conocen todos, hoy todos los castellanos y los leoneses que su palabra no vale nada y que si tiene que elegir entre proteger su salud o pensar en su sillón, va a elegir siempre su sillón y que para gobernar venderá sillones, ofrecerá alcaldías y mercadeará con el voto de los ciudadanos", ha continuado.

No obstante, Tudanca advierte de que, "al igual que en 2019", las urnas volverán a demostrar que hay las "mismas ganas o más" de "cambio y regeneración" y poner fin así a un "régimen" de 35 años de Gobierno del PP que solo ha traído "despoblación y corrupción".

"Nosotros ofrecemos esperanza. Vamos a hablar de sanidad pública, de lucha contra la despoblación, de las propuestas necesarias para reindustrializar, para crear empleo, para retener y atraer el talento joven. Hablaremos de descentralización y reducción de los desequilibrios para que los servicios públicos, las oportunidades de empleo y la industria lleguen a todos los rincones de esta Comunidad", ha ahondado.

En este punto, ha vuelto a arremeter contra el "maquillaje y la cosmética" que desde filas 'populares' van a hacer de su acción de gobierno en estos dos años de legislatura para tratar de convencer al ciudada que, ha ejemplificado, la política sanitaria será diferente. "No lleva 35 años siendo la misma. No creen ni en la sanidad pública, ni en la atención presencial", ha zanjado, para advertir de que su partido no consentirá que se siga el camino de los "recortes" y la "restricción de derechos" que ha obligado a muchos profesionales sanitarios a "marcharse" de la Comunidad.

"No hay que reconocérselo con aplausos y medallas y sí con buenas condiciones salariales, con buenas condiciones laborales, con más profesionales, con mejores medios, con mejores infraestructuras. La sanidad pública es lo que nos jugamos en las próximas elecciones autonómicas. La reindustrialización es lo que nos jugamos en las próximas elecciones autonómicas, la lucha contra la despoblación y que nuestros hijos por fin puedan quedarse en la tierra que les vio nacer. Nosotros queremos construir ese presente y ese futuro. Tenemos un partido unido, un programa de Gobierno sólido y el mayor de los compromisos con Castilla y León y sólo con Castilla y León", ha concluido.