El PSCyL planteará un "proyecto serio" de prestación de servicios a nivel comarcal de cara a las elecciones autonómicas

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez,

SORIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que planteará de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo un "proyecto serio" de prestación de servicios a nivel comarcal, ya que dadas las características de la Comunidad se hace necesario prestar especial atención a las cabeceras de comarca para que cualquier persona resida a media hora de un lugar con todos los servicios educativos, sanitarios o de transporte.

Precisamente, el líder socialista ha señalado que la ordenación del territorio ha sido la "gran asignatura pendiente" en la Comunidad durante los últimos 40 años.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en el marco de su participación en la sectorial sobre ordenación del territorio que el PSCyL celebra en Soria, a la cual han sido invitadas varias personas que ejemplifican casos de éxito en lo que a la lucha contra la despoblación se refiere.

En este sentido, la secretaria de Ordenación del Territorio del PSOE de Castilla y León, Esther Pérez, ha explicado que de las conclusiones que se extraigan de esta mesa sectorial se elaborará el programa electoral de cara a los comicios del 15 de marzo.

Martínez ha recordado que esta es la décima mesa sectorial que han organizado los socialistas en las últimas semanas dentro de la programación de dicho programa electoral, con temas como vivienda, empleo, igualdad, agricultura, etc.

A este respecto, Martínez ha citado ejemplos de éxito en comunidades autónomas similares, como Castilla-La Mancha, donde la población ha crecido en decenas de miles de personas desde 1983, mientras que en Castilla y Léon ha bajado el número de personas en ese mismo periodo de tiempo.

Entre los ponentes en esta jornada se encuentran el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez; la vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, Nuria Rubio; el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez; el secretario de Ordenación del Territorio de Juventudes Socialistas de España, Roberto Osorno; el investigador y autor de varias publicaciones sobre política regional, descentralización y UE, Serafín Pazos, la exdirectora general de Políticas contra la Despoblación, Juana López, y la secretaria de Estudios y Programas y portavoz adjunta de la CEF-PSOE, Enma López.

Todo ello con la presentación del secretario provincial del PSOE, Luis Rey, y la catedrática emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid y experta en despoblación, Mercedes Molina.