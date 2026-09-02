PSOE propone un fondo "permanente" de recuperación tras los incendios y más prevención y pide "valentía" a la Junta

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Energía, Miguel Ángel Luengo, y la vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, en la rueda de prensa sobre incendios. - PSCYL

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha propuesto un fondo "permanente" para la recuperación de las zonas en las que se produzcan incendios, ha reclamado una política de prevención más "ambiciosa" y ha pedido "valentía" a la Junta para afrontar estas medidas.

Así lo han señalado la vicesecretaria general del PSOE, Nuria Rubio, y el portavoz socialista de Medio Ambiente y Energía, Miguel Ángel Luengo, quienes han hecho balance de los incendios ocurridos hasta el momento en la Comunidad en una campaña en la que ha cuestionado las "deficiencias" de la Junta en esta materia.

Luengo ha asegurado que en esta campaña se afronta después de que en el año 2025 se produjeran más de 1.200 incendios y se quemaran 140.000 hectáreas, más de un tercio de superficie arbolada, y este año el mayor "ejemplo de gestión" es el fuego de Burgohondo (Ávila), declarado como el más grande que se ha producido en España, con un territorio que "va a ser difícil recuperar durante mucho tiempo".

El portavoz socialista ha advertido de que no se puede decir que no se sabía "lo que podía ocurrir" después del pasado año, con condiciones meteorológicas adversas y una situación de riesgo "enorme", algo que ha recordado que no sólo advirtió el PSOE, sino también los profesionales, que señalaron las carencias y unas condiciones iguales "o peores" de cara a esta campaña.

Por ello, se ha preguntado qué ha hecho la Junta para mitigar ese riesgo porque, ha recordado, además del de Burgohondo ha habido otros incendios "muy graves" como el de Sayago (Zamora) o en la provincia de León, donde se han acumulado la mayor cantidad de incendios de toda España, con seis grandes incendios.

"Esto no puede ser la normalidad", ha señalado el socialista, quien ha reconocido que también este año se han producido olas de calor extensas, pero considera que lo que Castilla y León necesita es una política de prevención "mucho más ambiciosa" y ha cuestionado a qué se refiere la Junta cuando habla de "anticipación", que considera que no consiste en que haya más medios cuando se ha producido el incendio.

FONDO DE RECUPERACIÓN

Además, ha propuesto un fondo "permanente" de recuperación en lugar de anunciar 500 euros para los afectados para tener por lo menos una "excusa" de que está invirtiendo en esa recuperación.

Por ello, ha abogado por un fondo y crear partidas para la recuperación "efectiva" y sentarse para hablar con todos los actores implicados para que esté bien dotado, tras lo que ha aclarado que dicho fondo iría disminuyendo si realmente se adoptan el resto de medidas que los socialistas proponen como la prevención.

Precisamente ha reiterado la petición de que se lleve a cabo esta prevención, con un operativo "cien por cien" público, que también es "anticiparse", saber que cuando llega un gran incendio va a haber menos combustible en el monte y que se van a proteger los pueblos.

En la misma línea, ha subrayado que la prevención no se hace en julio sino que "ya" se tendría que estar haciendo de cara a la próxima campaña y ha reclamado a la Junta que cuente con un operativo público y no "ande regateando esfuerzos", medios o recursos para que los trabajadores que se juegan la vida continuamente en los incendios puedan tener, por lo menos, "las mínimas condiciones para que puedan desarrollar su trabajo con garantía", con un reconocimiento del estatuto de bombero.

Además, ha reclamado no sólo más medios, sino que los equipos de protección individual estén "al día", se proporcione a los trabajadores una caseta donde poder cambiarse o unos vehículos "adaptados y mejores".

Luengo considera necesario un plan de prevención "de verdad" y ha ofrecido a la Junta la experiencia de los socialistas para hacer un estudio sobre esta materia.

A su juicio, eso pasa por una política forestal "activa" con clareos, desbroces, mantenimiento de caminos, cortafuegos o la gestión de la biomasa, pero sobre todo, como "mejor medida", un aprovechamiento efectivo de los recursos naturales, en lo que ha incluido el apoyo a la ganadería extensiva, que considera una de las mejores "armas".

"Sabemos que los fuegos no se pueden evitar, pero cada hectárea que esté tratada con ganado es una hectárea menos que se va a quemar", ha apuntado Luengo, quien también ha incidido en la necesidad de medios "utilizables" y no, como ha ocurrido este año, haya faltado personal y no se hayan podido poner en marcha. A esto ha sumado un sistema de vigilancia y alerta más moderno y adaptado basado en la tecnología.

PLANES EN LOS MUNICIPIOS

Por otro lado, el portavoz socialista ha criticado que el anterior consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, trasladara en muchos casos a los ayuntamientos la prevención de incendios en los pueblos, "un marrón" para los consistorios pequeños.

Sin embargo, se han mandado a la Junta y están "ahí, a falta de revisión" y sin aprobar para que luego ya vuelvan otra vez a los pueblos y puedan ejecutarse esos planes de prevención.

En este marco, Miguel Ángel Luengo ha recordado que la Junta ha reconocido que el pasado año se gastaron en prevención más de 11 millones de euros y este año será "muy superior", cuando "cada euro que no se aplique en prevención va a suponer que multiplicar por cinco los gastos de extinción".

Por ello, ha pedido a la Junta "que sea valiente", que "por alguna vez arriesgue", que no sea conformista y cambie "un poco esa forma de trabajar en esto de los incendios".

También se ha ofrecido a "echar una mano" porque no sólo están para decir que lo hacen mal o bien y ha explicado que no es necesaria una "campaña de anuncios" y llamar a "papá Estado" cuando se necesite ayuda y ha apuntado que, si algo se puede sacar de bueno del incendio de Burgohondo es la cooperación entre administraciones. "A ver si la Junta de Castilla y León aprende y sabe que tiene que estar coordinada con las demás administraciones para apagar el incendio", ha aseverado.

También ha "tendido la mano" para que el próximo año no ocurra lo mismo como el presente y no se pongan excusas para evitar daños tanto materiales como humanos.

BÚSQUEDA DE JEFES EN AGOSTO

Por su parte, Nuria Rubio ha agregado algunos detalles que a su juicio ponen de manifiesto la gestión de la Junta como el anuncio en el mes de agosto en el que se buscaba jefe técnico para el servicio de incendios o la falta de ejecución a 1 de agosto de los 127 millones destinados a inversión territorial y programas de prevención y extinción de incendios después de que en 2025 quedaron sin ejecutar 28.

"Esa es la gestión del señor Mañueco y de su gobierno en esta materia, una gestión absolutamente desastrosa", ha aseverado Rubio, quien cree que "el colmo" es que dos consejeros se "enfrenten" para ver quién tiene las competencias en incendios y ha afirmado que le da igual quien gane esa "pelea" porque lo que está "claro" es que quienes la pierden son los ciudadanos.

La vicesecretaria del PSCyL ha incidido en las "devastadoras" consecuencias de los incendios, en ocasiones vidas humanas, y ha asegurado que el fuego que se sufrió en Manzanedo de Valdueza (León) hubo un incendio el pasado año que ha hecho que este año, con las lluvias y las riadas, hubiera dos personas fallecidas.

"Hoy ya sabemos que no hubo ninguna actuación en esos montes por parte de la Junta de Castilla y León durante todo este tiempo y tienen que asumir esas responsabilidades", ha advertido Rubio.

Además, ha criticado la falta de una capacidad operativa propia "suficiente" en la Comunidad, la segunda que recurre con mayor frecuencia a los medios estatales", cuando es la que tiene que asumir las competencias.

Finalmente, ha pedido la mejora de las condiciones de trabajo de los miembros del operativo y ha abogado por un pacto de comunidad para unos servicios "dignos".