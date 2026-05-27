PSOE apela al artículo 52.1 del Reglamento de las Cortes para urgir la convocatoria del pleno de investidura

Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este miércoles en las Cortes - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha apelado este miércoles al artículo 52.1 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León para pedir la convocatoria inmediata del pleno de investidura del presidente de la Junta ante la "parálisis" y el "bloqueo institucional" que ha achacado a la "dejadez" y a la "holgazanería" de Alfonso Fernández Mañueco.

En concreto, el artículo 52.1 invocado por el Grupo Socialista para registrar la petición de convocatoria inmediata del pleno de investidura dice: "El Pleno de las Cortes será convocado por su presidente por propia iniciativa, o a solicitud, al menos, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los procuradores de las Cortes" --17 de los 82, de los que el Grupo Socialista tiene 30--.

"No nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo minuto más en la configuración del nuevo Gobierno; no podemos esperar ni un minuto más en la adopción de medidas que hagan frente a los diferentes retos que tenemos por delante como Comunidad Autónoma", ha exigido Martínez que ha recordado que han pasado ya 72 días desde la celebración de los comicios autonómicos y 132 desde la disolución de las Cortes.

El portavoz del Grupo Socialista ha ironizado sobre que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y el PP se acojan al Reglamento de las Cortes que, aún "convencido de que se hizo con la mejor de las intenciones", no contempla unos plazos concretos para fijar la fecha del pleno de investidura, por lo que ha planteado también una reforma reglamentaria, en este caso del artículo 135.1 para que no se vuelva a repetir la actual situación de "parálisis y de bloqueo" de la Comunidad.

"Estamos viendo que el señor Mañueco prefiere irse de senderismo con su hermana Ayuso y olvidar la encomienda de una parte importante de la sociedad de Castilla y León", ha reprochado el socialista al único candidato a la investidura tras lo que ha insistido en que el presidente de las Cortes también "la obligación legal" de convocar y de celebrar el citado pleno para "dar el encendido" a las Cortes, donde el Grupo Socialista ha registrado ya más de 140 iniciativas con "nula respuesta" por el "escudo" del Gobierno en funciones.

Martínez ha incidido en su pesar al ver que pasan los días, las semanas y los meses sin que nadie asuma las riendas de la responsabilidad del Ejecutivo de Castilla y León, la única comunidad autónoma en estos momentos con un gobierno en funciones, ha apostillado, tras lo que ha augurado que un "parón eterno" cuando lleguen los meses de julio y agosto.

"Tenemos que salir de esta situación (...) basta ya, es el grito que estamos poniendo encima de la mesa", ha zanjado Martínez que ha lamentado la falta de respuesta del Gobierno autonómico en funciones tanto al Partido Socialista como a los distintos sectores que reclaman respuestas, tras lo que ha puesto como ejemplo que el principio de acuerdo en Renault ha llegado tras la mediación del ministro de Industria, Jordi Hereu.