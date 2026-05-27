Martínez cree "sorprendente" que Feijóo anuncie registros de la sede del PSOE y no ve habitual que vaya la Guardia Civil

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha considerado "sorprendente" que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado el registro de la sede del PSOE en declaraciones en el Congreso de los Diputados y ha apuntado por otro lado a que "no es habitual" que la Guardia Civil se persone en una sede para hacer un requerimiento de información.

"No parece ser que sea lo habitual", ha apostillado Martínez que ha trasladado "absoluta tranquilidad" por parte del Partido Socialista de Castilla y León por las distintas investigaciones en curso a dirigentes del PSOE.

El secretario autonómico del PSOE ha apelado además a la frase el que pueda hacer que haga para afirmar de forma tajante: "El que lo haya hecho, que lo pague, sea de mi partido o del resto".

Dicho esto y respecto al "que pueda hacer que haga" que ha pronunciado varias ocasiones el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha aprovechado la ocasión para recordar que fue presidente de Castilla y León, una Comunidad en la que aplicó "malas artes" para "tumbar" el gobierno del socialista Demetrio Madrid.

"Ya sabíamos de sus artes y de sus malas artes para tumbar gobiernos, ¡que se lo digan a Demetrio!", ha exclamado en concreto Carlos Martínez que ha apuntado a una "coctelera" de temas para que no se hable de otros asuntos, entre los que ha incidido en la "parálisis" que sufre Castilla y León tras 72 días desde la celebración de los comicios autonómicos sin que haya fecha aún para el pleno de investidura.

Para Martínez, estos asuntos son la "cortina de humo perfecta" para que "pase de puntillas" la "letra pequeña" del pacto de gobierno que van a firmar PP y Vox en Castilla y León tras lo que ha ironizado sobre que Fernández Mañueco es un "especialista en dormir el partido", en referencia a "un gobierno en funciones que funciona por inercia pero que no tiene rumbo".

Por último, ha vuelto a recordar que sigue pendiente la sentencia de la trama de las eólicas que, según ha lamentado, "lleva ya unos cuantos mesecitos" desde que concluyó el juicio.