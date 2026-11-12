El PSOE arranca la campaña de la "remontada" en Valladolid frente a la "involución y recortes de la extrema derecha"

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, y la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, durante el inicio de la campaña en la capital vallisoletana - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha arrancado con "ilusión y esperanza" la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un acto celebrado en Valladolid con el objetivo de "remontar las encuestas en contra" para hacer frente a la "involución y los recortes que propone la extrema derecha".

El acto ha contado con la participación de la ministra de Igualdad y candidata al Congreso, Ana Redondo, y la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, quienes han llamado a elegir entre "el recorte y la motosierra de derechos o el avance del PSOE" y entre "la involución o más democracia".

En este sentido, Redondo ha destacado cómo la "ola reaccionaria" ha sido rechazada en otros países, en referencia a los recientes procesos electorales en Estados Unidos, Israel y Brasil.

Redondo ha defendido que se trata de una campaña "decisiva, histórica y especialmente importante para la capital vallisoletana" y ha sostenido que el PSOE es "el partido que siempre remonta las encuestas en contra".

La ministra ha centrado buena parte de su intervención en Valladolid y ha advertido de que la ciudad ya ha experimentado las consecuencias de los gobiernos de la "derecha y la extrema derecha" en la Junta y el Ayuntamiento.

En este contexto, ha acusado a estos gobiernos de haber "enseñado la patita" con decisiones relacionadas con la supresión de obras relacionadas con Federico García Lorca, críticas a la Seminci y las políticas contra la violencia de género, al tiempo que ha advertido de que trasladar esa situación al Ejecutivo central supondría una "involución express".

Redondo también ha reclamado el apoyo de trabajadores, pensionistas y jóvenes y ha defendido el mantenimiento de los servicios públicos, el incremento del salario mínimo y del salario medio y el acceso a una vivienda digna.

Sobre este último asunto, ha criticado al PP por el rechazo a dos decretos de vivienda y ha cuestionado su propuesta de construir un millón de viviendas al preguntarse "cómo lo van a hacer sin migrantes", mientras que ha acusado a la derecha de entender lo público como un negocio y ha defendido que permanezca en manos públicas para garantizar la igualdad.

Por último, ha situado a las mujeres como otro de los colectivos decisivos en estos comicios y ha advertido de que las políticas de la derecha supondrían regresar a una situación de décadas pasadas.

"Éramos ciudadanas de segunda", ha señalado en referencia a las limitaciones que afectaban a las mujeres para abrir cuentas, viajar al extranjero o iniciar negocios, antes de mostrarse convencida de que el PSOE ganará las elecciones del 29 de noviembre y gobernará "con la fuerza de la gente".