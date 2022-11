El PSOE considera que Diputación de Valladolid ha presentado un "presupuesto del siglo XX que no vale para el XXI"

Lo tilda de "ficticio, escaso, electoralista y continuista" y asegura que no soluciona los problemas de las personas ni de los municipios

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid, en una primera valoración del presupuesto provincial, considera que "son unas cuentas electoralistas y continuistas porque no sirven para poner soluciones a los problemas reales de los municipios y de sus vecinos".

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, considera que las cuentas que ha presentado el equipo de gobierno no presentan nada nuevo para acometer los retos que tiene la provincia y que se acentúan presupuesto tras presupuesto "con un PP agotado, sin ideas y que gestiona la institución pensando en sus intereses y no en los de los ciudadanos".

Ferreira pone como ejemplo de unas cuentas "antiguas que no sirven para los retos reales y actuales de la provincia" que el incremento del dinero destinado a los ayuntamientos es tan solo de 1,7 millones de euros del total, y por tanto "no es creíble que el aumento del presupuesto sirva al objetivo de la institución provincial, apoyar a los municipios, especialmente a los más pequeños, con más dificultades".

Critican que de los 16 millones y medio de euros que aumenta el presupuesto con respecto al anterior, 15 millones se dedican al gasto corriente de la institución, y ponen el acento en otro aumento del presupuesto: el incremento de 1,2 millones de euros presupuestados para 163 subvenciones nominativas dirigidas a fundaciones y empresas privadas que alcanza los 5 millones y medio de euros.

"No es un presupuesto real, se quedará como siempre en la foto del salón de recepciones", denuncia Francisco Ferreira, quien recuerda que el presupuesto del PP siempre tiene un nivel muy bajo de ejecución y pone como ejemplo el dinero destinado a uno de los grandes problemas de nuestros municipios: la depuración de aguas residuales.

Así, a los 3,5 millones de euros para depuración de aguas de los últimos tres presupuestos que no se han ejecutado, se añaden 2 millones para 2023, sostiene Ferreira, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

No son, a su juicio, "los presupuestos que la provincia necesita, no solucionan los problemas endémicos de los municipios como la despoblación, la desconexión a internet, los servicios públicos, la falta de oportunidades, y no se ocupan de la atención a los pueblos más pequeños y con más necesidades", un reto que, como así advierte, atenderán los socialistas "a partir de mayo".