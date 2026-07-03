El PSOE denuncia el "fracaso" de los Presupuestos Participativos en Valladolid y critica la gestión de PP y Vox. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el "fracaso" del modelo de Presupuestos Participativos diseñado por el equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, cuya votación permanece abierta hasta el próximo 15 de julio.

Según los socialistas, este proceso constituye una muestra de mala gestión al permitir que los ciudadanos voten en la web municipal actuaciones que ya se encuentran totalmente ejecutadas, además de desoír las preferencias vecinales en beneficio de meras obras de conservación.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha aportado como "ejemplo flagrante" la propuesta para instalar una marquesina de AUVASA en la calle Villabáñez, orientada a los vecinos del barrio de Pajarillos, la cual "sorprendentemente" ya ha sido construida. Herrero ha criticado que se puedan votar elementos ya existentes mientras que un total de 74 propuestas previamente seleccionadas por los residentes en distintas zonas de la ciudad ha resultado excluido del listado definitivo.

Por su parte, la concejala socialista Charo Chávez cuestionó la gestión de estas partidas durante el Pleno celebrado el pasado lunes, donde lamentó que no haya prevalecido la opinión de los ciudadanos. Desde el PSOE han señalado que un ejecutivo responsable debería escuchar, evaluar y corregir, argumentando que la realidad del equipo de gobierno liderado por el alcalde Carnero ha evidenciado una falta de transparencia y una notable incapacidad de rectificación ante las demandas de los colectivos sociales.

La formación ha compartido las críticas expresadas durante las últimas semanas por asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos, como la Federación de Vecinos Antonio Machado y la Asamblea Ciclista, quienes han alertado sobre la mala gestión de la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes. Estas organizaciones han denunciado incidencias en el proceso, problemas en la evaluación técnica, falta de información sobre los criterios de exclusión y una pérdida progresiva del carácter participativo de la herramienta.

Finalmente, los socialistas han asegurado que la elección de las iniciativas revela que se han incluido actuaciones pendientes de mantenimiento en lugar de inversiones nuevas. Entre estos proyectos incorporados figuran el pavimentado de aceras en las calles Mieses y Sementera por 900.000 euros, el asfaltado de la calle Vía por 170.000 euros, el arreglo de la acera derecha de Prado de la Magdalena por 300.000 euros, adecentar el pinar de entrada a Pinar de Jalón por 230.000 euros y repintados en el Mirador de Aves de La Overuela por 45.000 euros