PSOE pide a Educación que solucione los problemas en las plataformas digitales que "dificultan" la marcha del curso

El portavoz del área en las Cortes, Fernando Pablos, y el secretario de Educación del PSOE en la Comunidad, Javier García. - PSOE CYL

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha solicitado a la Consejería de Educación que solucione los problemas en las plataformas digitales que "dificultan" la marcha de este curso y estableza los recursos "necesarios" para que la situación no suponga una "sobrecarga de trabajo" para los docentes de la Comunidad.

El secretario de Educación del PSOE en la Comunidad, Javier García, y el portavoz del área en las Cortes, Fernando Pablos, ha denunciado este domingo la "preocupante" situación que "están sufriendo los docentes y las familias de la mayor parte de los centros en relación con las plataformas digitales de la Junta".

En concreto, la plataforma integrada de gestión educativa Stilus, financiada con fondos europeos y gestionada por un empresa privada, "concentra la mayor parte de las críticas" porque "lejos de facilitar o simplificar la gestión diaria de la vida de los centros, la está dificultando".

Entre las funcionalidades de Stilus están la de gestionar el alumnado, el profesorado, los horarios lectivos, las faltas o la comunicación con las familias, ha detallado el PSOE, para señalada que la asignación del profesorado a cada centro en la plataforma "ha sido lenta en muchos casos".

"Eso ha dificultado el trabajo de los equipos directivos que han tenido que buscar alternativas para poder hacer la gestión de las faltas del alumnado", ha incidido García, para quien "ha pasado un tiempo prudencial desde el inicio de curso y la Consejería tiene que tomar medidas y dar explicaciones sobre las incidencias de una plataforma por la que se ha pagado mucho dinero público".

En este sentido el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha solicitado por escrito explicaciones sobre estas incidencias, según ha informado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el PSOE ha señalado que ha recibido "noticias" de que desde Educación se ha informado a los equipos directivos que los Espacios CyL Digital "han dejado de dar soporte presencial a alumnos y familias con limitaciones en el acceso a medios digitales en el contexto del Doble Factor de Autenticación".

En este caso, el PSOE ha demandado a la Consejería que se establezcan los recursos "que sean necesarios" para restablecer este soporte sin el que "la carga recae nuevamente en el profesorado y los equipos directivos".

"Hace unos días la consejera se comprometía con los sindicatos a reducir la carga burocrática y este no es precisamente buen camino", ha advertido al respecto García.