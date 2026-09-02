El PSOE propone a la segoviana Clara Martín como senadora por la Comunidad en sustitución de Luis Tudanca

Archivo - Clara Martín, del PSOE, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Permanente de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León ha propuesto a la segoviana Clara Martín como senadora por la Comunidad Autónoma para su designación en el pleno de los días 10 y 11 junto a los dos candidatos del Grupo Popular, Javier Maroto y Javier Iglesias.

La que fuera alcaldesa de Segovia desde el 4 de junio de 2022, tras la dimisión de Clara Luquero, hasta junio de 2023 relevará en el cargo de senador autonómico a Luis Tudanca, que fue elegido senador por designación de las Cortes de Castilla y León el 30 de abril de 2025 en sustitución del salmantino Fran Díaz.

Clara Martín ocupa en la actualidad el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia y es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

El PSOE ha precisado que el acuerdo adoptado hoy por la Permanente de la Comisión Ejecutiva Autonómica será remitido a las Cortes de Castilla y León que deberá votar las propuestas de los partidos políticos en el Pleno ordinario que se celebra el 10 y 11 de septiembre.