PSOE Valladolid se compromete a incluir, si logra la Alcaldía, ayudas a comunidades de vecinos para instalar ascensores

Imagen de un ascensor instalado en una comunidad de vecinos de la calle San José de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALSITA VALLADOLID

VALLADOLID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid se ha comprometido a incluir ayudas a los propietarios de viviendas para instalar ascensores a partir de mayo de 2027, cuando se celebran elecciones municipales, "si los ciudadanos deciden apoyar el proyecto de ciudad del PSOE".

Esta es una de las medidas que, según señalan en un comunicado, consideran necesarias para garantizar la accesibilidad de todas las personas porque la instalación de un ascensor elimina las limitaciones de movilidad asociadas al uso de escaleras.

Este compromiso se deriva de la negativa del equipo de gobierno PP y Vox a aceptar una moción presentada por el PSOE en el pleno celebrado la pasada semana, aunque cabe apuntar que en esa propuesta se reclamaba convocar las ayudas antes de finalizar 2026.

"La propuesta que lanzamos en Valladolid es claramente positiva para todos los ciudadanos, que no entienden cómo este tipo de ayudas existen en otras ciudades, como Madrid o Santander, y aquí los partidos que gobiernan el Ayuntamiento la rechazan. No sabemos si es porque la iniciativa la plantea la oposición o sencillamente porque Carnero no está preocupado por los problemas reales que tienen los vecinos", ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, quien ha recordado que "la solución está en manos de los vallisoletanos".

Las elecciones municipales se celebrarán el 23 de mayo del próximo año, quedan menos de siete meses y según Herrero "para las personas que no pueden subir o bajar escaleras el ascensor facilita el acceso y la salida de la vivienda de forma autónoma, con efectos directos y positivos sobre la vida cotidiana".

Para el PSOE supone "siempre una ventaja" que "las personas mayores, con discapacidad o movilidad reducida se beneficiarán de esta actuación" dispongan de esta opción, pero han advertido de que "cualquier ciudadano a lo largo de su vida puede necesitar esta infraestructura, sea por circunstancias familiares o simplemente una lesión".

Por todo ello, el PSOE incluirá en sus compromisos la convocatoria municipal de subvenciones desde el Ayuntamiento de Valladolid destinada a apoyar económicamente la instalación de ascensores en edificios residenciales que actualmente carezcan de este elemento de accesibilidad.

Las ayudas, han advertido, "tienen que ser compatibles con las que puedan conceder la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España o cualquier otra administración".

Además, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio de información y asesoramiento técnico, dirigido a las comunidades de propietarios, para facilitar la tramitación de las ayudas y la ejecución de las actuaciones de mejora de la accesibilidad.