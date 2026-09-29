El PSOE de Valladolid subraya la "derrota" de Carnero al verse "obligado" a modificar el protocolo de VIVA

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha subrayado este martes que el informe jurídico del secretario general del Consistorio, solicitado por el alcalde, Jesús Julio Carnero, le "obliga a rectificar" la redacción del protocolo de acceso al alquiler de vivienda municipal gestionado por VIVA, tras la sustitución del término "violencia de género" por "violencia doméstica".

En declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse que el equipo de gobierno formado por PP y Vox ha convocado Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) para viernes para introducir los cambios recogidos en el informe jurídico, Herrero ha señalado que el documento aprobado en mayo "no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista lo considera "una victoria sobre todo de las mujeres y de las personas y grupos políticos que como el PSOE han defendido que no se puede suprimir la violencia de género para ser sustituida por violencia doméstica".

Además, Herrero ha recalcado que es "una derrota política y jurídica que deja retratado a Carnero por abrazarse a la extrema derecha" al tiempo que le ha acusado de intentar "discriminar a las víctimas, sin ningún pudor, y saltarse una Ley orgánica contra la Violencia de Género que fue aprobada por su partido y todos los partidos políticos hace 22 años".

"Nos quieren hacer retroceder pero la respuesta y la movilización de los colectivos de mujeres ha sido determinante", ha enfatizado el edil socialista.