PSOE ve a Mañueco como un "presidente nini" que "ni está ni se le espera" y exige que se ponga a trabajar por CyL

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha comparado al presidente de la Junta y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, con un "presidente nini" que "ni está ni se le espera" y ha exigido al dirigente autonómico que se ponga a trabajar "por quien le paga", en referencia expresa a los ciudadanos de Castilla y León.

De este modo se ha pronunciado Gómez Urbán tras escuchar las declaraciones de Fernández Mañueco que ha participado este lunes en un acto preelectoral en Salamanca junto a la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y al presidente provincial, Carlos García Carbayo. "Te tienes que reír", ha ironizado la viceportavoz del Grupo Socialista que ve al Partido Popular "en modo 2023", cuando "se estaban repartiendo ministerios" antes de celebrar los comicios generales.

Patricia Gómez Urbán ha vuelto a tirar de ironía para augurar "sin hacer espóiler" que al Partido Popular "le va a pasar lo mismo" en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha añadido que Feijóo no va a ser presidente porque no quiera.

"Hay que tener mucho cuajo, pero mucho, cuando escuchas a Mañueco hablar y decir que el Gobierno tiene abandonados a los agricultores y a los ganaderos", ha criticado también la viceportavoz del Grupo Socialista que ha reprochado al presidente de la Junta que no haya recibido aún a las organizaciones agrarias que, según ha recordado, llevan pidiendo ese encuentro desde hace meses.

Patricia Gómez Urbán ha afeado además al presidente de la Junta que se haya negado "por activa y por pasiva" a poner un fondo extraordinario de 150 millones de euros en ayudas directas para paliar la crisis cerealista en Castilla y León, "cuando el Gobierno de España ya ha puesto esos 150 millones de euros", ha reivindicado la socialista.

En cuanto a la gestión de los servicios públicos, Gómez Urbán ha acusado al presidente de la Junta de tener abandonada la sanidad a lo que ha añadido que la vivienda pública "ni está ni se la espera" y ha zanjado que "lo máximo que ha hecho" Fernández Mañueco por los dependientes ha sido "robarles", en referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha fallado que la Junta cobró de forma indebida a los dependientes de grado 3 y de grado 2.

"Sabemos que Mañueco tiene una vocación frustrada de hacer oposición tanto al Gobierno de España como a nuestro secretario general, Carlos Martínez, pero sin que sirva de precedente a lo mejor y por una vez en estos siete años lo único que ha demostrado es que es un presidente nini, ni está ni se le espera", ha concluido la viceportavoz del Grupo Socialista que ha insistido en su exigencia a Fernández Mañueco para que se ponga a trabajar por quien le paga.