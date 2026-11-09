PSOE ve el presupuesto de Cultura "a la cola" de la Junta y mantiene la acusación de "censura" a Seminci y el cine

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, saluda a uno de los procuradores del Grupo Socialista en la Comisión de Economía y Hacienda. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Grupo Municipal Socialista en las Cortes de Castilla y León Sergio Iglesias ha defendido este lunes que el Presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes se sitúa "a la cola" entre todas las áreas del Gobierno autonómico tanto en volumen como en crecimiento, al tiempo que ha acusado al consejero, José Alberto Díaz Pico, de "mantenerse" en afirmaciones sobre Seminci y el cine que ha definido como "censura".

Así lo ha señalado el representante del principal grupo de la oposición en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes ante la cual ha presentado Díaz Pico el presupuesto de su Consejería para 2027, mientras que el procurador de Por Ávila en el Grupo Mixto ha mostrado su "decepción" por la falta de mejoras para su provincia.

En el debate tras la presentación de las líneas generales del presupuesto por parte del consejero, procurador electo por Vox, el socialista Sergio Iglesias ha criticado el peso que tiene esta Consejería en el conjunto de la administración autonómica, con cifras que en alguno de los casos ha tildado de "ridículas".

Según los datos que señala Iglesias, el porcentaje que representa la Consejería en el total de los Presupuestos Generales de la Comunidad baja para 2027, un 1,32 del total, mientras que si bien la cantidad total prevista para el próximo año crece un "1 por ciento" con respecto al último presupuesto aprobado, si se compara con el presentado hace un año pero que no salió adelante para 2026, bajaría un "2,3 por ciento".

Después de una intervención del consejero en la que ha hablado en varias ocasiones del apoyo a la tauromaquia, Iglesias ha acudido a "términos taurinos" para aseverar que estas cuentas son "la estocada definitiva" a la cultura de Castilla y León.

Dentro de unas cifras "escasas", el procurador del PSOE se ha preguntado si se puede "arreglar" la Consejería con "1,4 millones para promoción de las artes o 1,7 para centros culturales de toda la comunidad autónoma", sin medidas, ha aseverado, para apoyar "museos, archivos y bibliotecas" y "sin nuevo plan para el fomento de la cultura".

Según Iglesias, la inversión prevista para intervenciones generales de bienes de patrimonio es de 3,9 millones de euros, que en su opinión "no garantiza ni la conservación de todos los bienes propios, ni la recuperación, por supuesto, de los bienes culturales de la comunidad autónoma".

También ha criticado dos aspectos específicos, como las declaraciones de Díaz Pico sobre el apoyo a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y la modificación de las ayudas a la creación cinematográfica, que considera que aunque en la Consejería "no lo quieran decir así" son muestras de "censura".

"Si coartas exposiciones y creación que a ti no te gusta, si tienes criterios de calidad y los cambias para evitar una película que no te gusta, estás censurando e ideologizando", ha enfatizado el procurador del PSOE.

En este sentido, en siguientes turnos de intervención, el consejero ha considerado "compatible" decir que "Seminci tenía mucho que avanzar en neutralidad ideológica", como afirmó hace unas semanas, con mantener el apoyo de la Consejería. Asimismo, ha cifrado en aproximadamente "un millón de euros" el apoyo al cine por parte de su área.

Otra crítica del representante socialista ha ido a lo que aprecia como una falta de objetividad del consejero al hablar de Felipe II, quien, a su juicio, "si se dice que en su imperio no se ponía el sol" también se debería mencionar que "prohibió cultura en el reino, que impedía que se fuese a estudiar al extranjero y que prohibió el teatro".

HABLAR "A TORO PASADO" DE FELIPE II

A este respecto ha salido al paso el procurador del PP David Beltrán que ha definido las palabras de Iglesias como "hablar a toro pasado" --otro símil taurino-- "de 1527, 1537, 1547 ó 1557" y ha defendido que si bien el monarca "limitó la circulación de ideas" en una época "muy diferente", también hizo "muchas cosas y muy buenas" como "fomentar la pintura y el coleccionismo, impulsar el conocimiento y apoyar la educación y la cultura católicas".

Mientras tanto, Pedro Pascual se ha centrado en su provincia para lamentar que pese al "cambio de gobierno y de consejero" sigue sin ver medidas que mejoren el trabajo de la Junta con la cultura en Ávila, y ha hecho mención a las ayudas para incentivar la actividad cultural en municipios afectados por el grave incendio de este verano. "Siempre es lo mismo, o se mantiene lo que tenemos o se arregla lo que se ha destrozado. Apoyamos que se haga, pero hay que ser mas ambicioso", ha reclamado.

En este sentido también ha señalado el procurador 'popular' David Beltrán un "ruego" hacia el consejero para que se pongan en marcha más medidas de ese tipo, como la restauración de rutas turísticas forestales porque cree que los pueblos afectados necesitan "un impulso mayor para recuperar la actividad económica".

Por otra parte, Pedro Pascual ha reiterado al consejero la reclamación del apoyo de la Junta al proyecto de traslado de obras del Museo del Prado al Palacio de Los Águila en la capital abulense, algo que afirma que se encontraba "paralizado" desde hace años cuando su formación ha llegado a la Consejería.

Díaz Pico ha afirmado que han "revitalizado" las conversaciones para llegar a un acuerdo que una vez finalizadas las obras en el Palacio pueda satisfacer a todas las partes, aunque ha reconocido que el Museo nacional "no quería una subsede en el Palacio de los Águilas", por lo que la apuesta de la Consejería es llamarlo "sala Prado" y dotarla con un contenido de colecciones permanentes y "a través de exposiciones".

En cualquier caso, Pascual ha planteado a Díaz Pico que si su partido accede al Gobierno de España tras las próximas elecciones generales y Díaz Pico llegara a ser "ministro" o tuviera posibilidad de diálogo con quien lo sea, se agilice ese traslado.

VOX

Por su parte, la procuradora de Vox Marta Alegría ha destacado que el presupuesto del área que dirige su compañero de partido Díaz Pico se afana en "proteger aquello que nos explica como pueblo y aquello que diferencia a Castilla y León de cualquier otro territorio de Europa", y por ello ha ensalzado acciones como los 1,2 millones de euros para conservación y reparación de iglesias en el medio rural, que no se trata de "financiar actividades religiosas" sino de conservar edificios que son "parte del patrimonio histórico".

También ha alabado acciones como el incremento del apoyo a la tauromaquia, la iluminación y gestión de conjuntos históricos, el apoyo a la Oscyl o a los museos, y a otros elementos "fundamentales" de la cultura como "el español, el Camino de Santiago y la Vía de la Plata".