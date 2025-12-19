PSOE y VTLP reclamarán en el Pleno de Valladolid una "respuesta firme" ante las amenazas a la decana de FyL

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. - VTLP

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Ayuntamiento de la capital reclamarán en una moción conjunta en el Pleno ordinario que se celebrará el próximo 29 de diciembre para que el Consistorio muestre su condena a las amenazas que ha denunciado la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA, Dunia Etura, tras permitir la celebración de una charla sobre temática antifascista.

En un comunicado conjunto recogido por Europa Press ambos partidos reclaman una "respuesta firme" ante las "coacciones y amenazas" que recibió la decana en los días 15 y 16 de diciembre.

Como relatan, los hechos ocurrieron en la tarde del 16 de diciembre en la propia Facultad, cuando, según explicó la decana en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, se le exigió que prohibiera una actividad legítima y se desplegó un dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo del acto, en el que se reivindicaba "no normalizar el fascismo".

Ese mismo día, recuerdan, fueron identificadas más de una docena de personas que pretendían acceder al centro con la intención de impedir la celebración de la actividad, algunas de ellas desplazadas expresamente desde Madrid.

El Grupo Municipal Socialista considera "inaceptable cualquier forma de coacción, intimidación o amenaza destinada a limitar derechos fundamentales y a alterar la vida académica", y ha recordado que la libertad de expresión y la libertad de reunión, junto con la autonomía universitaria, forman parte del "núcleo de garantías constitucionales que sostienen una sociedad democrática".

"La universidad pública es, por definición, un espacio plural de conocimiento, reflexión y debate en el que deben poder convivir" ideas distintas dentro del marco democrático y pacífico, sin presiones ni violencia", ha recordado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero.

Por su parte, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha incidido en que "ante hechos de esta gravedad no cabe la equidistancia: hay que actuar y hay que hacerlo con contundencia".

La moción propone, en su primer punto, "condenar enérgicamente los actos de coacción, amenazas e intimidación sufridos por la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, así como el intento de impedir por la fuerza la celebración de un acto académico de carácter antifascista, democrático y legítimamente convocado".

En segundo lugar, plantea manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a la comunidad universitaria de la Facultad y, de manera especial, a su decana; y, en tercer lugar, trasladar el acuerdo que adopte el Pleno al Rectorado de la Universidad de Valladolid, a las administraciones públicas y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

La moción de apoyo a la decana busca "una respuesta institucional clara frente a los intentos de intimidación y coacción que atentan directamente contra los principios democráticos".